Máscara natural de laranja para o seu cabelo: fornece antioxidantes, elimina a gordura e previne a caspa

Os citrinos podem trazer muitos benefícios para o cabelo, por isso você deve experimentar esta máscara natural de laranja para deixá-lo bonito e saudável.

Antes de começar, é importante ter em mente que, embora existam remédios naturais para o cabelo, a melhor opção é consultar o seu dermatologista de confiança para obter a aprovação de acordo com as características do seu couro cabeludo e sensibilidade da pele.

Como fazer a máscara natural de laranja para o seu cabelo?

Uma vez que você tenha passado por essa etapa, você pode fazer uma máscara natural de laranja para o seu cabelo, misturando essa fruta com um pouco de suco de limão. Esprema ambas as frutas e aplique no couro cabeludo. Massageie com as pontas dos dedos e deixe agir por cinco minutos. Após esse passo, lave com shampoo.

Máscara capilar laranja natural Ajuda a combater caspa e impurezas (Unsplash)

Outra opção semelhante, mas mais amigável para o seu cabelo, é a combinação de aloe vera e óleo essencial de laranja. Adicione seis colheres de sopa de gel de aloe vera e uma colher de sopa de óleo essencial de laranja a um recipiente. Misture bem e deixe descansar no cabelo por 30 minutos antes de remover.

Benefícios da laranja para o cabelo

Embora existam poucos estudos científicos que respaldem os benefícios da laranja para o cabelo, a marca de produtos capilares, HennaMorena, afirma que ela devolve o brilho, é antioxidante, elimina a gordura e suas impurezas. Além disso, é um condicionador natural que realça a luminosidade e a maciez do cabelo.

Você também pode confiar em seus componentes antissépticos que previnem doenças como caspa e ressecamento capilar, pois elimina profundamente as toxinas e sujeira do cabelo, afirma a mesma fonte especializada na área.