Dançar: um remédio cientificamente comprovado para saúde física e mental

A Universidade de Hunan, na China, realizou pesquisas que confirmaram o que nossas avós já sabiam: dançar é um verdadeiro remédio. Para além da diversão, a dança traz benefícios significativos para a saúde física e mental, sendo agora apoiada por evidências científicas.

Dança e perda de peso: uma combinação eficaz

Em um estudo envolvendo 646 participantes com sobrepeso e obesidade, a dança mostrou-se eficaz para melhorar a composição corporal, reduzir o percentual de gordura e aprimorar a massa corporal, incluindo a circunferência da cintura. Surpreendentemente, a dança também se revelou mais fácil de manter em comparação com outras formas de exercício.

Mais criatividade, melhores resultados

Benefícios da dança - reprodução

A pesquisa não apenas apontou os benefícios físicos da dança, mas também revelou que os estilos de dança mais criativos proporcionaram as maiores melhorias na composição corporal. Quanto mais criativa a dança, maior o impacto positivo no corpo, sugerindo que a expressividade pode desempenhar um papel crucial nos benefícios para a saúde.

Além do peso: benefícios para todas as idades

A dança não é exclusiva para adultos com sobrepeso; estudos mostraram melhorias na composição corporal de crianças com excesso de peso e pacientes com Parkinson. Mesmo que outros exercícios sejam eficazes, a dança se destaca pelos movimentos amplos de corpo inteiro, tornando-a menos monótona e mais eficaz na redução do percentual de gordura.

Além de todos esses benefícios físicos, a dança é apontada como uma forma de exercício ideal. Sua natureza sociável e divertida a torna uma atividade prazerosa, afastando a ideia de exercício penoso. Portanto, que tal colocar uma playlist animada, chamar os amigos e começar a dançar? Sua saúde agradecerá!

Fonte: Good News Network

