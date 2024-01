Como usar sapatos baixos em 2024 sem parecer uma vovó

Se há algo que as mulheres amam são os sapatos baixos, pois nos poupam muitas dores nos pés no dia a dia, sem deixar de parecer charmosas.

No entanto, se não levarmos em conta os conselhos das especialistas, podemos exagerar e, na verdade, parecer nossas avós, algo que queremos evitar.

Como os sapatos planos estão sendo usados ​​em 2024?

Contrastes

Um aspecto crucial apontado pelos especialistas em moda é combinar peças mais ‘fortes’ com a delicadeza de sapatos planos, como sapatilhas. Isso gera um equilíbrio correto entre sofisticação e peças básicas, como jeans ou um blazer, para evitar tanto romantismo e nos aproximar mais da estética de uma mulher moderna.

Não tenha medo de se arriscar em diferentes compromissos sociais, pois até mesmo em um casamento ou gala você pode ir de sapatos baixos, desde que faça a escolha certa.

O protagonista do look

Outra maneira de usar sapatos baixos em 2024 é torná-los o destaque que chama a atenção devido ao seu formato, cor ou estampa. Por exemplo, use mocassins especiais que se destaquem por serem vermelhos ou pelo couro brilhante. O restante do look deve ser composto por peças básicas que passem despercebidas e não entrem em conflito com essa peça principal.

Para evitar parecer mais baixa, Telva sugere que “se você vai usar uma calça larga, é melhor optar sempre por um sapato Mary Jane ou uma sapatilha de bico fino, para que o sapato apareça. Se a calça, por outro lado, for estreita ou reta, é melhor que seja estilo cropped. Deixar o tornozelo à mostra, nesse caso, alonga muito a perna”, afirmam.