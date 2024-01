Coisas que você deve tirar de sua casa antes do início do Ano Novo Chinês para ter sucesso Olhe seu armário e tire tudo o que já não usa para que a energia flua (Foto: Unsplash)

No dia 31 de dezembro, nos preparamos com muita alegria e com todos os rituais ocidentais para atrair a boa sorte e o amor neste 2024.

Tiramos as malas para viajar, o dinheiro no bolso, as roupas íntimas amarelas, nos sentamos em uma cadeira para arrumar um par e até enchemos a mesa de comida e doces para a abundância. Fizemos tudo isso para aproveitar e para que a prosperidade esteja presente em nós durante todo o ano.

No dia 10 de fevereiro, chega a celebração do Ano Novo chinês e também todos nos preparamos porque desejamos que a sorte, a abundância, o amor e a prosperidade estejam presentes.

Os especialistas em Feng Shui recomendam que, à medida que o Ano Lunar do Dragão se aproxima, é importante começar a se livrar de todos os objetos que possam representar um obstáculo para que você alcance seus objetivos.

Este 2024, graças ao fato de ser um animal que simboliza riqueza, nobreza e boa sorte, pode ser um ano favorável para mudar de emprego, se tornar independente ou se livrar das dívidas.

No entanto, para alcançar isso, é necessário eliminar a negatividade e os objetos que roubam a energia da sua casa antes do início do Ano Novo Chinês. São 5 e aqui nós te dizemos quais são:

Relógios sem pilha

Se o seu relógio está danificado, troque-o. O Feng Shui adverte que esses objetos quebrados obstruem o fluxo de energia.

Elementos associados a momentos negativos

Se você terminou um relacionamento tóxico e quer começar do zero neste 2024, tire os presentes do seu ex. Se ele te deu no mesmo dia em que você descobriu sua infidelidade, ou no passado, você tem que se livrar dessas lembranças negativas para trazer paz à sua mente e ao seu ambiente.

Plantas mortas

Para afastar-se da pobreza e da negatividade, é necessário substituir todas as plantas que já estão murchas. Manter essas plantas em sua casa só trará má sorte e impedirá que a fortuna chegue até você.

Objetos quebrados ou danificados

Conforme especificado pelo Feng Shui, entre os piores erros de decoração está acumular objetos quebrados. Assim como a desordem é inimiga do sucesso e da prosperidade, móveis ou espelhos danificados também são.

Sapatos ou roupas velhas

Entre as coisas que você deve remover de sua casa antes do início do Ano Novo Chinês está a roupa que você não usa há anos e que apenas fica parada no armário ocupando espaço. Para ter sucesso em 2024, é preciso começar com as melhores energias e deixar ir tudo o que é antigo.