As mensagens do tarot que chegam para todos os signos do zodíaco neste domingo, 28 de janeiro.

Áries

Você deixará para trás aquele amor que não era para você e começará a conhecer pessoas mais compatíveis em sua vida. Você recebe uma proposta de um novo negócio, aceita e será ótimo. Serão dias mágicos para o seu signo, o que você tanto deseja, como a estabilidade emocional, virá para fazer você se sentir melhor.

Touro

Passe muito perfume antes de sair de casa para se encher daquela luz que o seu arcanjo lhe manda. Tenha cuidado com problemas de saúde, principalmente vírus e problemas estomacais, preste atenção na alimentação e na prática de exercícios.

Gêmeos

Não gaste demais e não compre porque está nervoso, saia e faça exercícios e medite para desestressar, você verá que se sentirá muito bem. Lembre-se de que você deve controlar seu caráter e não ser tão drástico nas decisões de vida.

Câncer

Durante esse fim de semana você terá muita energia boa ao seu lado, apenas procure não falar sobre suas conquistas e planos futuros para não se encher de inveja. Tenha cuidado com problemas de ciúme e desconfiança com seu parceiro. Dias iniciando sua rotina de exercícios e decidindo continuar com sua dieta para parecer mais jovem.

Leão

Final de semana com muitos encontros com os amigos, basta tentar se controlar com comida e álcool para não ter ressaca depois. Cuidado com as traições amorosas, lembre-se que é melhor terminar aquele relacionamento amoroso que não era para você e começar a conhecer pessoas mais compatíveis com você.

Virgem

Você arruma sua casa e decide comprar móveis, lembre-se que seu signo gosta mais de viver. Não negligencie sua personalidade, procure sempre se vestir melhor e falar corretamente para causar uma boa impressão em todos ao seu redor.

Libra

A sorte sorrirá para você e poderá ganhar dinheiro extra. Um amor do passado que se compromete está te procurando, tenta fechar esse capítulo e começa a conhecer pessoas livres e mais compatíveis com você para ser feliz.

Escorpião

Fim de semana com boas propostas de negócios que farão você se sentir no seu melhor, aproveite esta oportunidade para crescer profissionalmente. O dinheiro extra chega até você, use amuletos para atrair boa sorte.

Sagitário

É um bom momento para negociar um aumento salarial ou uma promoção que lhe dê projeção. Você está em busca de um novo amor do signo de fogo que seja muito compatível com você, aproveite esta oportunidade para conhecer alguém especial.

Capricórnio

Um amor do passado está procurando você para voltar, fechar esse círculo para recomeçar com alguém mais compatível e que realmente te valorize. Aproveite o momento para se conectar com a espiritualidade pedindo boas energias.

Aquário

Aproveite a companhia de quem te ama e aproveite para fugir da rotina. Você conserta algumas coisas na sua casa e decide comprar móveis, isso vai te ajudar a se sentir mais confortável e à vontade. Fique de olho para não gastar demais.

Peixes

Tente ser um pouco mais discreto com tudo o que for fazer para não conseguir cheio de energia ruim. Você está preparando uma viagem com seu parceiro romântico para a Páscoa, lembre-se que seu signo é sempre muito clarividente em tudo e mais ainda em suas férias.

Com informações do site Publimetro