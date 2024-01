Adeus às unhas coquete! Chegaram as unhas orquídeas e são a nova moda As unhas orquídeas serão tendência em 2024 (Foto: Pinterest)

Se você está em busca de uma manicure elegante e ousada, nada como homenagear as flores de Orquídea nas suas unhas.

Essas belas flores de pétalas pequenas com manchas de diferentes cores florescem apenas uma vez na primavera, então essa tendência é uma forma de se preparar para quando os primeiros botões começarem a brotar.

Em 2024, eles competem com a nova tendência ‘Coquete’ e prometem estar à altura, então se você optar por esta bela flor, explicamos o significado de cada cor.

Orquídea azul: associa-se ao perdão

associa-se ao perdão Orquídea branca: representa amor puro e eterno

representa amor puro e eterno Orquídea rosa: é uma declaração de amor passional ou maternal.

é uma declaração de amor passional ou maternal. Orquídea amarela e vermelha: simboliza a paixão

simboliza a paixão Orquídea roxa: representa elegância e sofisticação

representa elegância e sofisticação Orquídea branca: associam-se à sabedoria

associam-se à sabedoria Orquídea verde: dá esperança

Conhecendo as cores e seu significado, agora você pode escolher o que fazer nas suas unhas e atrair boas vibrações para você com a Orquídea.

Desenho de orquídeas

O design mais evidente é o desenho de orquídeas nas suas unhas. Realmente, com a imagem de suas belas flores impressas em algumas das suas unhas, é mais do que suficiente para fazer justiça a essa espécie. Apenas defina uma cor de fundo que combine bem com a cor das orquídeas que você deseja.

Design abstrato

Um nível abaixo do desenho da orquídea é marcar apenas a silhueta dessas lindas plantas, mantendo as cores correspondentes a cada parte. Será uma forma sutil de revelar a inspiração por trás da sua manicure.

Efeito 3D

Para almas maximalistas que adoram experimentar com sua manicure, os designs 3D de unhas com orquídeas são perfeitos. Claro, com certeza você passará um bom tempo no salão de beleza, mas ao ver o resultado, saberá que valeu completamente a pena.

Blocos de cor

Uma versão minimalista de ter unhas inspiradas em orquídeas é usar apenas uma ou várias cores das suas pétalas como guia para escolher os tons e a ordem dos esmaltes com os quais você fará sua manicure. Não há regras para combiná-los, exceto se você gostar de como eles ficam juntos.