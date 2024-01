Adeus ao balayage! As mechas naturais e rejuvenescedoras que serão a maior tendência em 2024

Adeus balayage! As madeixas naturais e rejuvenescedoras que estarão na moda em 2024 As mechas derretidas são ideais para manter a cor natural do cabelo (Foto: Pinterest)

Em 2024, as mulheres estão em busca de mechas que não danifiquem tanto o cabelo e que pareçam muito naturais. Trata-se das mechas melting, uma técnica que permite obter uma cor tão realista que ninguém perceberá que você está usando mechas.

O melting é uma técnica em que a cor se funde delicadamente com o tom natural do cabelo. Proporciona um aspecto ultranatural, alcançando um clareamento progressivo e difuso em direção às pontas, sem mostrar as típicas faixas das mechas tradicionais ou contrastes abruptos. É a técnica de degradê de cor mais sutil e suave para um visual natural e elegante.

Mechas derretendo baunilha

Trata-se de um loiro iluminado próximo ao platina, mas com um ar mais natural. Mistura-se no cabelo com outros reflexos loiros dourados e cremosos para obter uma fusão de tons muito favorecedora através desta técnica.

Mechas derretendo babylights

Essas mechas derretidas em tom de mel permitem iluminar de forma natural o cabelo moreno e evitar que o tom escuro fique sem vida, além de realçar os traços faciais.

Mechas derretendo mel

O tom loiro mel é um dos mais versáteis para iluminar todos os tipos de cabelo, dá muito jogo tanto para os claros como para os escuros, porque fica muito natural. Não perca essas mechas balayage cor mel, ideais para as morenas.

Mechas derretendo chocolate

O cabelo castanho chocolate está muito na moda, e esta técnica é perfeita para exibi-lo com muita naturalidade. Nesta técnica, ele se funde com o tom escuro de base para iluminá-lo de forma sutil e obter um brilho espetacular.

Mechas derretendo bronde

O bronde é o tom misto entre loiro e castanho que nunca sai de moda. Neste caso, trabalha-se com umas mechas melting balayage com as mechas da frente mais iluminadas para dar luz ao rosto.

Mechas derretidas para morenas

Em cabelos castanhos, você pode brincar com tons quentes como esse loiro caramelo ou até mesmo um canela para dar luz e adicionar nuances com um acabamento natural e favorecedor para o tom de base.

Mechas derretendo douradas

El dorado é outro dos loiros mais versáteis, que tanto serve para dar um acabamento natural a um cabelo claro como para iluminar um cabelo castanho ou moreno.

Mechas derretendo cobre

Em cabelos castanhos escuros e morenos, também é possível optar por um melting em tons avermelhados que dê calor ao cabelo - sempre dependendo do tom de pele e dos olhos. A chave está em misturar o tom com outros intermediários entre o cobre e a cor base.