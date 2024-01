8 designs bonitos de ‘unha bailarina’: a tendência que cativou as famosas

As unhas de ‘bailarina’ estão causando sensação entre as celebridades Foto: Freepik (Foto: Freepik)

Com o passar dos primeiros dias do ano, as tendências já estão tomando forma, desde looks ‘coquetes’ até penteados extravagantes de medusa, este 2024 promete ter um dos estilos mais originais dos últimos tempos.

No que diz respeito às tendências de unhas, há uma que está prevalecendo sobre todas as outras, e as celebridades, aos poucos, têm adotado essa tendência para levá-la aos grandes eventos e importantes passarelas. Estamos diante do fim das unhas curtas?

O designer que estamos prestes a te apresentar não é nova, mas sim uma tendência do passado que está sendo retomada. Na verdade, trata-se mais da forma do que do design, e é que atualmente existem infinitas possibilidades. No entanto, as celebridades nos deram uma ideia leve de como devem ser usadas.

O que são as ‘unhas bailarina’?

Embora o termo possa te confundir, as ‘unhas bailarina’, tenho certeza de que você já as usou em algum momento, pois é um dos designs mais populares nos salões.

Também conhecidas como 'coffin', o seu estilo caracteriza-se por unhas longas e ligeiramente pontiagudas, exceto que a parte superior do design mantém-se com uma forma plana, proporcionando uma base ligeiramente retangular. Esta característica permite que as mãos pareçam alongadas e extremamente estilizadas, use-as se desejar adicionar esse tipo de efeito visual.

Depois de entender o conceito, aqui estão 8 designs de ‘unhas bailarina’ para você pedir em sua próxima visita ao salão.

Este aclamado design foi usado por Selena Gomez e Jennifer Lopez, aqui estão algumas ideias de unhas coffin em tendência que podem te interessar.

Vermelho metálico

Embora a moda coquete tenha vindo para destronar qualquer uma das tendências, o vermelho continuará sendo um dos favoritos. Selena Gomez as usou em sua forma metalizada ou cromada.

Aposte no rosa pastel

O estilo coquete e barbie será mantido, use esta cor e junte-se a duas das tendências mais fortes.

Use a técnica milky

A técnica ‘milky’ não se limita apenas a unhas curtas ou em forma de amêndoa, em um design bailarina também pode ser uma opção elegante.

Verde oliva

Adicione esta cor que já é tendência, tanto em roupas como em unhas, esta é uma cor que você vai adorar.

Com um toque de glitter

Este estilo foi usado por JLo, demonstrando que um pouco de brilho não é tão ruim com seu design naked disco.

O clássico francês que nunca falha

A técnica de unha francesa pode ser uma boa opção, pois conseguiu se manter como uma das favoritas ao longo do tempo.

O nude sempre é elegante

Este design também se tornou um clássico, aposte no nude que combina com qualquer look.

Com design aurora

Isso traz um toque brilhante e iridescente que iluminará suas mãos.