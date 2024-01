6 perfumes com aromas exclusivos e que poucas mulheres conhecem que farão você brilhar

Os designers de fragrâncias são, acima de tudo, artistas que preferem criar livremente, alheios às modas e às limitações do gênero, mas o arquiteto e designer de fragrâncias mexicano Carlos Huber fala sobre as tendências em perfumaria para este ano de 2024.

Ele afirma que as chaves dos aromas deste momento atual são:

Frescos com fundo: perfumes 'com ar' e amplitude. Notas frescas e efervescentes de cítricos e florais verdes, mas... com muito fundo. Complexos, profundos e com notas de base amadeiradas, âmbares ou almíscar que dão estrutura, complexidade e 'gravidade'.

Nozes, marzipãs e pralinés: notas gourmand menos convencionais... Perfumes com notas de nozes caramelizadas, marzipã de amêndoa, pistache ou avelã.

Retro: lavanda, íris, violeta, talco para bebé - notas nostálgicas e 'vintage' que voltam à moda. Com todas as tendências da moda retrô, os filmes históricos, a evocação e nostalgia por épocas idealizadas.

Verde que te quiero verde: muita selva, palmeiras, jardins tropicais, paisagens mediterrâneas, notas unissex que te transportam para a natureza.

Para além do oud: Misturas típicas com rosa, açafrão e baunilha.

A eterna baunilha: sim, mais baunilha. Os gourmands não vão embora, mas além das baunilhas enjoativas, serão baunilhas inesperadas, frescas, com notas verdes ou defumadas.

L’ Or de Louis de Arquiste

É a fragrância que o "nariz" nos coloca como exemplo de perfume fresco com fundo. Obra do perfumista mexicano Rodrigo Flores-Roux, descreve-o como "um cítrico amadeirado com notas de flor de laranjeira, íris, mel e um toque de madeira defumada no fundo. É um perfume de muito volume, como um sopro de ar fresco de laranjeira que depois se sente aterrissado e envolvido pela madeira".

Narciso Rodríguez For Her

É uma fragrância feminina com notas florais, amadeiradas e almiscaradas. Um perfume sensual e envolvente com notas predominantes de almíscar, flor de laranjeira e osmanthus.

Coffee Bomb de Maison Tahité

Uma fragrância que nos lembra a delicadeza de um café de avelã cremoso e denso, realçado pela profundidade e vibrações da madeira defumada e um sândalo aveludado e envolvente. Além disso, contém um acorde de avelã criado para despertar nossos sentidos com prazer.

The Architects Club de Arquiste

É uma baunilha fresca com notas de gim, que é como combinar um martini seco com um cachimbo de tabaco loiro e baunilha. Uma nuvem envolvente de baunilha, bagas de zimbro, tabaco e angélica de muita amplitude, conforto e zero enjoativo.

Aqua Allegoria Forte Oud Yuzu Guerlain

É um perfume com um inesperado contraste entre as volutas sagradas da madeira de oud e o amargor do yuzu. Um encontro de madeiras e cítricos para uma fragrância entre a sombra e a luz, com a frescura acidulada do yuzu.