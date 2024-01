5 designs minimalistas para unhas: perfeitos para mulheres elegantes

As unhas minimalistas são ideais para as mulheres finas e elegantes Instagram: @nailtherapy.co (Instagram: @heluviee / @nailtherapy.co / @saruhnails)

Embora as tendências em manicure estejam posicionando designs cada vez mais complexos, opulentos e chamativos, as unhas minimalistas ainda têm fortes seguidoras ao redor do mundo.

Não é de surpreender, pois não só se trata de estilos clássicos, versáteis e atemporais, mas também são muito discretos, elegantes e nos mostram que menos sempre será mais.

Desenhos de unhas minimalistas para mulheres sofisticadas

Se você quer apostar na moda simples com sua nail art este ano, mas não sabe por onde começar, aqui estão cinco ideias de unhas minimalistas e sofisticadas para te inspirar.

Unhas com pedra pequena

O brilho não está em desacordo com a sobriedade e um ótimo exemplo é este design de manicure. Você só precisa pintar suas unhas com um tom de base liso e depois colar uma pequena gema na ponta em formato de amêndoa.

Com fragmentos de gemas

Agora, se você quer uma manicure com um toque discreto de cor, essas unhas curtas pintadas em um tom nude e adornadas com pequenas pedras preciosas fragmentadas de um lado são ideais.

Unhas com contorno de glitter

Outra forma de usar o glitter de forma discreta é como contorno. Para fazer essa manicure, use um esmalte com glitter para criar uma borda ao redor de cada unha previamente pintada com base.

Um delineado francês

A manicure francesa é a rainha das unhas clássicas. No entanto, existem versões mais modernas que elevam sua qualidade minimalista. Como essas pontas francesas, mas delineadas.

Se você tiver um pulso firme, pode fazê-las em casa. O primeiro passo é pintar as unhas com uma base leitosa. Em seguida, com um pincel de unhas fino, desenhe os arcos nas pontas com esmalte branco.

Com natureza morta

Se você gosta de manicures florais, vai adorar usar esta versão de unhas com flores secas encapsuladas muito pequenas, mas não menos chamativas, que com certeza receberá muitos elogios.