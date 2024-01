10 perfumes suaves e elegantes que são os favoritos das mulheres chiques: duram o dia todo As mulheres buscam aromas suaves que as façam se sentir elegantes e atraentes (Instagram: @tiendasprestige / @baguesesenciales / @tomfordbeauty)

Os especialistas em perfumes garantem que o sândalo será o ingrediente tendência para 2024 em fragrâncias orientais, assim como os perfumes sutis e leves, os que cheiram a limpeza, os aromas florais, aquáticos, cítricos e envelhecidos.

Mas se você é uma daquelas mulheres que não gostam de perfumes fortes e intensos, existem 10 perfumes que serão tendência este ano e que são suaves e duradouros para as mulheres discretas e elegantes.

Magnolia Nobile da Acqua di Parma

Magnolia de Aqua Di Parma é um perfume discreto que combina as notas doces de magnólia com as notas frescas de bergamota, resultando em uma combinação perfeita.

Infusion de Rose (2017) Prada

A infusão de Rosé de Prada combina notas doces e frescas, resultando em uma fragrância suave e delicada que nos lembra um jardim de rosas selvagens. Esta fragrância floral verde combina notas de neroli e tangerina com rosa da Bulgária e rosa da Turquia.

The Only One de Dolce & Gabbana

Se você quiser apostar em um dos perfumes pouco conhecidos para mulheres para ter um aroma diferenciado de outras, este da Dolce & Gabbana é famoso pela surpreendente combinação de violeta e café, combinada com toques de bergamota, baunilha e patchouli.

Blanche de Byredo

Blanche de Byredo cheira a delicadeza: tem notas de aldeídos, rosa e pimenta rosa, peônia, violeta, flor de laranjeira africana, almíscar, notas amadeiradas e sândalo.

Fleur de Peau Eau de Parfum Diptyque

Este perfume unissex se destaca pelas suas notas amadeiradas que se combinam com pimenta rosa, angélica e bergamota, cenoura, âmbar cinza, sândalo e couro.

Girls Can Do Anything de Zadig & Voltaire

Se você gosta de fragrâncias doces (mas não enjoativas), vai adorar esse perfume da Zadig & Voltaire. Tem notas de pera, tangerina, bergamota e flor de laranjeira, baunilha, feto, almíscar, cravo, âmbar e patchouli.

Anais Anais de Cacharel

Um dos grandes clássicos da perfumaria. Anaïs Anaïs da Cacharel tem o lírio como tema principal, combinado com outras flores brancas e verdes para expressar frescor e pureza.

Coco Mademoiselle da Chanel

Coco Mademoiselle da Chanel é um dos perfumes mais duradouros. Possui notas orientais e amadeiradas de patchouli, baunilha, fava tonka, rosa, jasmim e cítricos.

Eau de Soleil Blanc de Tom Ford

Eau de Soleil Blanc de Tom Ford é um perfume composto por cítricos e frutas frescas, que contrastam com a calidez floral do âmbar.

Girl of Now Shine de Elie Saab

Este perfume floral combina notas de flor de laranjeira e patchouli com um ingrediente estrela: a amêndoa.