10 ideias de unhas vermelhas elegantes e rejuvenescedoras perfeitas para usar durante o ano todo

As unhas vermelhas combinam com qualquer look e favorecem todos os tipos de estilos. Nunca saem de moda e, se falamos de desenhos de unhas decoradas, as possibilidades são infinitas, dependendo do estilo e de quão ousada você é.

Aqui te mostramos 10 designs para que decida qual é o que melhor se ajusta à sua personalidade:

Unhas vermelhas elegantes combinadas

Os designs de unhas vermelhas mais elegantes são aqueles que se baseiam em detalhes simples para embelezar a mão. Este é o caso desse tipo de designs com uma unha diferente, seja com brilhos, esmaltes de outra cor ou padrões diferentes que lembram o estilo francês. Ao manter o restante das unhas lisas, você obterá elegância e versatilidade para qualquer ocasião.

Unhas vermelhas originais

Se prefere designs originais, com o esmalte vermelho também pode conseguir criações vistosas com silhuetas de coração ampliadas tanto em positivo como em negativo. Além disso, trata-se de uma unha elegante e que não é nada estridente.

Unhas francesas vermelhas

As unhas francesas são um clássico que tem sido renovado para se atualizar com as novas tendências. É o caso das unhas francesas coloridas, uma versão moderna e original do padrão clássico que fica especialmente elegante com esmalte vermelho. Você pode usá-las com um design clássico ou com versões alternativas, como a técnica francesa invertida, dupla, negativa ou com meia lua também em vermelho.

Unhas curtas vermelhas

Também as unhas curtas são ideais para usar um esmalte vermelho. Elas são usadas com designs quadrados com as bordas levemente arredondadas e com decorações minimalistas, com uma sutil meia lua rosa na base da unha. Você também pode usá-las com uma fina ponta branca (francesinha) para dar um toque mais atualizado ou adicionar um toque de brilho em alguma unha.

Unhas vermelhas escuras

Embora todos os tons de vermelho sejam atemporais, as tonalidades escuras se encaixam especialmente nos looks de outono e inverno. São vermelhos mais apagados que trazem grande elegância às mãos e que você pode incorporar em designs tão originais. Trata-se de uma inspiração no padrão escocês xadrez que é combinado com toques de purpurina dourada.

Unhas vermelhas e pretas

Se você está procurando uma combinação original com esmalte vermelho e preto, os designs com estampa de efeito pedra são muito elegantes. A superfície terá unhas vermelhas elegantes com um brilho impecável e, de perto, você poderá observar esses pontinhos pretos que dão um toque muito moderno.

Unhas vermelhas com dourado

Para estilos festivos e ocasiões especiais, você pode apostar em combinar seu esmalte vermelho com toques de dourado, seja através de esmaltes com purpurina, metalizados ou aplicações com folha de ouro, tão em tendência no momento.

Unhas vermelhas compridas

As unhas compridas são perfeitas para experimentar com vermelhos decorados, pois oferecem muitas possibilidades. No entanto, se você está procurando um acabamento elegante, aconselhamos deixar de lado os designs chamativos e optar por combinações de unhas lisas com francesinhas, até mesmo com esmalte metalizado em vermelho apaixonado.

Unhas vermelhas com brilho

Para ocasiões especiais, o vermelho te dará muitas opções, tanto se for para fazer na mesma cor, como se combinar com aplicações de strass, ou esmaltes de purpurina prateada ou dourada. Outra opção para dar brilho às suas unhas vermelhas são os esmaltes com acabamento cromado, muito na moda atualmente.

Unhas vermelhas natalícias

O vermelho é a cor do Natal, por isso, se você procurar por unhas vermelhas nas redes sociais, encontrará uma infinidade de designs inspirados nesta época do ano. Com designs discretos, é possível obter unhas verdadeiramente elegantes.