Uso de medicamentos vencidos pode criar novas doenças mais resistentes

O mau manuseio de medicamentos vencidos pode gerar novas doenças ou doenças mais resistentes, colocando em risco a saúde humana. Além disso, estima-se que quase 95% dos medicamentos vencidos não recebem o tratamento adequado, pois costumam ser consumidos por pacientes esperando que eles curem a doença ou são jogados no lixo sem nenhum cuidado sanitário, alertam o Inegi e as principais universidades do México.

A esse respeito, existe uma iniciativa local na Cidade do México (CDMX) que pretende vincular usuários, indústria e autoridades para que o principal gerador desses resíduos instale centros de coleta e os mecanismos necessários para evitar que centenas de toneladas de medicamentos vencidos afetem a saúde de milhões.

De acordo com dados do Inegi, apenas 5,5% dos medicamentos vencidos têm um tratamento adequado para descarte, o que se traduz em pouco mais de 175 toneladas anuais coletadas apenas na Cidade do México, de acordo com o Sistema Nacional de Gestão de Resíduos A.C. (Singrem). Ou seja, existe um sub-registro no desperdício, que poderia chegar a 3.180 toneladas apenas na capital nacional.

Os medicamentos vencidos podem aumentar enfermidades Cuartoscuro

O estudo do descarte de medicamentos vencidos não tem sido uma prioridade para a maioria das instituições, pois as informações compiladas a respeito não são contínuas. No entanto, existem dados como os fornecidos pelo Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi), que indica que 94,5% dos medicamentos vencidos são jogados em contêineres públicos, levados pelo caminhão do lixo, despejados no esgoto, doados ou destinados a algum método de descarte inadequado.

No entanto, apenas 5,5% é descartado corretamente em centros de coleta, farmácias ou serviços de coleta especializados. De acordo com o Instituto Politécnico Nacional (IPN) e a Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM), isso pode causar danos à saúde humana a longo prazo por dois motivos: o contato direto com bactérias em lixões ou esgotos, ou com eficácia reduzida se consumidos.

Por um lado, se os medicamentos vencidos forem descartados em aterros públicos ou se forem jogados pelo ralo, o medicamento pode entrar em contato com bactérias, as quais, ao serem expostas a substâncias ativas como antibióticos, desenvolverão maior resistência ao medicamento, criando assim novas variantes mais resistentes aos medicamentos comuns.

Além disso, se um paciente decidir ingerir seu medicamento vencido, a eficácia do mesmo não será a mesma que se estivesse em bom estado, o que significa que a doença continuaria causando estragos no paciente e, ao mesmo tempo, geraria resistência ao tratamento.

O descarte de remédios em aterros sanitários Juan Pablo Pino (Juan Pablo Pino)

O que acontece se eu tomar um medicamento vencido?

Diante do possível consumo de medicamentos vencidos como parte do tratamento para uma doença leve como um resfriado ou para combater a dor de cabeça, a Gencat indica que não é uma situação alarmante, mas, caso isso seja feito para tratar uma doença grave ou condição crônica, o paciente deverá consultar novamente o médico para compensar a potencial falta de eficácia no tratamento.

Além disso, recomenda-se uma guarda responsável dos medicamentos, pois fatores como a luz solar, a umidade ou a temperatura afetam negativamente a integridade dos medicamentos, o que pode antecipar sua validade e comprometer o sucesso do tratamento.

Como se devem descartar os medicamentos vencidos?

A Secretaria de Governo (Segob) tem publicado um manual que serve como guia para o descarte adequado de medicamentos vencidos. Neste manual são mencionadas as medidas mínimas necessárias para se livrar desse tipo específico de resíduo, onde é indicado que os medicamentos vencidos podem ser devolvidos ao fabricante ou descartados em contêineres especiais.

Além disso, existem campanhas de associações civis dedicadas a essa tarefa em particular, por exemplo, Singrem realiza jornadas de coleta por meio de diferentes mecanismos. A esse respeito, informa que a Cidade do México (CDMX) e o Estado do México (Edomex) lideram a lista de entidades que mais geram medicamentos vencidos, com 24% e 20%, respectivamente.

Com essa iniciativa esperam reduzir a venda de remédios vencidos no mercado Getty Images

As campanhas consistem em estabelecer parcerias com instituições para instalar centros de coleta ou recipientes de lixo especializados dedicados a medicamentos vencidos. Em seguida, esses medicamentos são transportados para suas instalações para serem finalmente incinerados.

Iniciativa para controlar os medicamentos vencidos

Finalmente, temos a proposta de Elizabeth Mateos, deputada local da Cidade do México que busca a prefeitura de Iztacalco pelo partido Morena, que propôs um ponto de acordo para que a Secretaria de Saúde e a Agência de Proteção Sanitária locais definam mecanismos de coleta de medicamentos vencidos nas 16 prefeituras da capital nacional.

As opções propostas por Mateos Hernández vão desde a instalação de lixeiras específicas em certas áreas da cidade (como a coleta de baterias ou resíduos clínicos), até a programação de um dia específico para coletar remédios através dos serviços de coleta de lixo da CDMX (como os dias programados para lixo orgânico e recicláveis).

No entanto, para evitar a revenda de medicamentos vencidos nos mercados da cidade, a legisladora local explicou ao Publimetro que não é suficiente programar um dia para a coleta de lixo ou instalar lixeiras específicas, mas as autoridades devem informar os cidadãos, por meio de campanhas de conscientização, como descartar os diferentes tipos de medicamentos.

É o mesmo tratamento que um xarope recebe em relação a um comprimido ou pílula? Diante da provável negativa a essa pergunta, a deputada esclareceu que este ponto de acordo deve ser claro com as instruções direcionadas à população para evitar o mau uso desses recursos.