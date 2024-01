Um homem mordeu sua orelha?

O amor é demonstrado de muitas maneiras. Para alguns, segurar a mão do parceiro é um sinal de afeto, enquanto para outros o amor é mostrado de maneiras mais intensas, como morder a orelha ou outras partes do corpo.

Ao contrário do que pode parecer, isso não é agressão ou algo ruim, mas sim o oposto, dependendo do ponto de vista. O fato de dar mordidas no seu parceiro acontece quando o amor que você sente por essa pessoa é tão forte que transborda em atitudes difíceis de controlar, relatou o portal ‘Soy Carmín’.

Aqui entra um pouco a desesperação, no bom sentido da palavra. Reagir dessa maneira é um impulso passional difícil de controlar.

Oriana Aragón, cientista e pesquisadora, e uma das autoras da pesquisa ‘Cute Aggression’, provou que toda pessoa apaixonada expressa seu amor de muitas maneiras diferentes.

Essas expressões costumam ser inesperadas e não premeditadas. São totalmente inconscientes e apenas tentam demonstrar o valor que essa pessoa tem para eles, sem a intenção de machucá-la.

Quando um homem decide morder suavemente a orelha de sua parceira, desperta uma conexão especial e única na relação. Este gesto tão próximo e brincalhão vai além das palavras e transmite amor e desejo de maneira intrigante.

Isso acontece com seu parceiro quando você morde suavemente a orelha dele:

Conexão emocional

A orelha é uma área sensível ao ser mordida, seu parceiro pode estar tentando estabelecer uma conexão emocional profunda, comunicando que se sente muito próximo de você.

Comunicação não verbal

Morder a orelha pode ser uma forma de comunicar amor e intensidade de uma maneira mais profunda e significativa.

Prova de amor

Se o seu parceiro te morde na orelha, ele está tentando expressar o quanto te ama, e esse é um impulso provocado por esse amor desenfreado.

Para marcar território

É tanto o seu esforço para provar ao mundo que você é apenas dela que morder sua orelha é uma forma de fazê-lo. Mostrar que o relacionamento de vocês vai além de apenas dar as mãos.

Por prazer

Talvez o seu parceiro seja uma daquelas pessoas que gostam ou se excitam com a ideia de morder ou ser mordido. Isso é conhecido como ‘odaxelagnia’. Esta é uma síndrome que as pessoas têm quando sentem prazer com mordidas, o que não é nada doentio ou fora do comum. Seja nos lábios ou em qualquer parte do corpo, eles são viciados em dar pequenas mordidas.

Amor selvagem

Se o seu parceiro(a) te morde durante a intimidade, isso pode ser um sinal de que ele(a) se excita com comportamentos um pouco selvagens, rudes e menos delicados.

Quer algo a mais

Se, enquanto se beijam, costuma dar mordidinhas cheias de malícia ou, de surpresa, morde suavemente o pescoço, a orelha ou os lábios, é um sinal de que seu parceiro está em busca de algo mais do que apenas um beijo e carícias.