Saiba como arrasar com tamancos em looks de verão

Se você é apaixonada por moda, certamente já percebeu o ressurgimento dos tamancos, aqueles clássicos dos anos 2000, agora reinventados como mules com salto. Neste guia, vamos explorar como incorporar esse elegante calçado em diferentes looks de verão, proporcionando um toque único e moderno ao seu estilo diário.

Looks refrescantes com saia midi e blusa listrada

Foto: Emili Sindlev (Reprodução/Instagram)

Para um visual menos convencional, experimente combinar o tamanco, o nosso sapato elegante do momento, com uma saia midi colorida e uma blusa listrada. Essa combinação traz leveza e originalidade ao seu guarda-roupa de verão, perfeita para as fashion girls que buscam looks únicos e estilosos.

Bermuda: conforto com estilo

Foto: Ellie Delphine | @slipintostyle (Reprodução/Instagram)

Se preferir algo mais comprido que a saia midi, a bermuda é a escolha ideal. Complete o look com um par de tamancos, adicionando um toque de elegância. Não se esqueça de finalizar o visual com acessórios poderosos, como um óculos estiloso e uma bolsa de coração.

Toque colorido para o vestido preto básico

Foto: Aniyah Morinia (Reprodução/Instagram)

Todo guarda-roupa precisa de um vestido preto, e para dar um toque de cor, experimente combiná-lo com um sapato colorido e uma bolsa de mão coordenada. Essa é uma maneira infalível de adicionar estilo e personalidade a um clássico atemporal.

Contraste elegante para o look de escritório

Foto: Sylvie Mus (Reprodução/Instagram)

Para um look de escritório elegante, aposte em uma base inteira branca, criando contraste com acessórios pretos, incluindo o seu par de tamancos. Essa combinação clássica de preto e branco é atemporal e transmite sofisticação.

Fim de semana despojado

Foto: Stephanie Arant (Reprodução/Instagram)

Transforme o visual do escritório em um look descontraído para o fim de semana. Substitua a saia midi por um modelo curto, troque a blusa regata por um top de crochê e, nos pés, adicione um sapato elegante em tons de amarelo para um toque alegre.

A simplicidade de um visual monocromático sempre é uma escolha elegante. Opte por tecidos naturais e sapatos abertos para manter o look fresco e sofisticado. Se preferir, uma saia midi de linho também é uma excelente opção para esta estação.

Fonte: Steal The Look