‘Rabo de cavalo bolha’, o penteado mais versátil e em tendência neste 2024

Ao pentear-se para o dia a dia, é sempre necessário que o penteado não apenas nos faça parecer arrumadas, mas também que seja confortável e fácil de fazer. É por isso que o ‘rabo de cavalo’ ou ‘ponytail’, como também é conhecido, nunca sai de moda, apesar de ser algo que pode mudar. Apenas são adicionadas algumas variantes, mas mantendo a essência de prender todo o cabelo.

Para este 2024, há uma tendência que vem se destacando desde o ano passado, mas que agora estará ainda mais acentuada: ‘Bubble ponytail’. Isso consiste em dividir o rabo de cavalo em seções para dar a aparência de bolhas, desde a raiz até a ponta do cabelo.

Este estilo de penteado é bastante versátil e pode parecer elegante ou informal, dependendo de como for feito, do tipo de cabelo e do selo pessoal de cada mulher. É por isso que muitas celebridades não hesitam em usá-lo, tanto em eventos especiais como no dia a dia. Uma de suas vantagens é que pode se adaptar a uma variedade de formas faciais e estilos pessoais.

As celebridades e personalidades da moda frequentemente adotam esse tipo de penteado para eventos glamorosos, mas também é popular entre pessoas que buscam um estilo moderno e jovial para o dia a dia. A chave está em adaptar o penteado para que se ajuste à ocasião e realce os traços faciais de quem o usa. São necessários elásticos, rabo de cavalo e gel, se necessário, para manter esses cabelos rebeldes sob controle. Essas são as tendências para este ano.

1. Tradicional: coque alto

A forma mais tradicional é recolher todo o cabelo e fazer um coque bem alto. Isso fica lindo quando o cabelo é muito longo. Em seguida, será dividido em partes com a ajuda de elásticos e tentará-se abrir esse segmento de modo que forme uma espécie de bolha. O cabelo pode ser adornado com detalhes para parecer muito mais sofisticado.

2. Em camadas

O cabelo é penteado para o meio e dividido em três partes, para fazer um meio-preso a partir da coroa. É ideal para eventos sociais durante o dia.

3. Rabo de cavalo duplo com bolhas

Este é um pouco mais informal, pois o cabelo é dividido em duas partes nas laterais, para depois fazer as bolhas da raiz até a nuca.

4. Frontal

Este estilo é bastante simples e informal, também muito usado em meninas. Basta pegar uma seção da parte da frente do cabelo e depois fazer dois coques ou semi-presos e prosseguir para segmentá-los.

Lembre-se de não abusar desse estilo, pois pode contribuir para o surgimento da alopecia por tração.