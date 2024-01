Os riscos de desembaraçar o cabelo molhado e como cuidar adequadamente

Há quase duas semanas dentro da casa do BBB 24, Yasmin Brunet já está experimentando as consequências do confinamento em seus cabelos. A influenciadora enfrenta dificuldades em manter sua rotina capilar habitual e percebeu que seus fios não estão mais os mesmos desde que entrou no reality show.

Sinais de ressecamento: um alerta da dermatologista Mayla Carbone

Um vídeo em que Yasmin tenta desembaraçar o cabelo molhado se tornou viral nas redes sociais, gerando debates sobre as possíveis causas e soluções para o problema capilar da influenciadora. A dermatologista Mayla Carbone destaca que o cabelo de Yasmin está apresentando sinais de ressecamento devido ao uso de produtos químicos para descoloração.

Segundo a especialista, a agressão aos fios ao pentear pode resultar na quebra da fibra capilar, que já está fragilizada. Além disso, a rotina da competição e as mudanças nos hábitos de autocuidado e na dieta alimentar dos participantes também impactam a saúde capilar.

Recuperação capilar: dicas da dermatologista para Yasmin e para todos

Para recuperar os cabelos danificados, a dermatologista sugere a aplicação de hidratações caseiras e rotinas de umectação com óleos vegetais para repor os nutrientes essenciais aos cabelos. Diante das limitações dentro da casa do Big Brother Brasil, a recomendação para Yasmin é escovar os cabelos com um pente suave, evitando o uso de força.

Desvendando o mistério: desembaraçar o cabelo molhado faz mal?

Quanto à prática de desembaraçar o cabelo molhado, como demonstrado por Yasmin Brunet, a dermatologista alerta que não é recomendado, pois pode danificar a estrutura dos fios. Mayla Carbone explica que, quando os fios estão encharcados, sua estrutura se altera, facilitando a quebra durante a escovação. Ela aconselha a utilizar uma escova quando os cabelos estão úmidos, não completamente encharcados.

Por fim, a profissional recomenda uma abordagem delicada ao passar a toalha nos cabelos, evitando a fricção para remover o excesso de água antes da escovação. Apesar de ser comum ver participantes utilizando o secador nos cabelos encharcados, Mayla destaca que, no dia a dia, é melhor evitar e remover o excesso de água antes de usar o secador.

