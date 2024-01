Margot Robbie aposta na tendência em que poucos acreditam; e arrasa

Margot Robbie se tornou uma das atrizes mais aclamadas dos últimos anos devido à sua versatilidade ao participar dos filmes mais lucrativos e premiados como ‘Barbie’, ‘Babylon’, ‘Era Uma Vez em Hollywood’, ‘Eu, Tonya’ e mais. A australiana conseguiu construir um nome que Hollywood lembrará para sempre.

Graças a ter aparecido em noites de premiações, estreias de gala e eventos de tapete vermelho com tanta graça, compostura e trajes elegantes, que o mundo também tem elogiado seu grande estilo, tornando-a um ícone da moda.

Não é demais dizer que seu papel principal em ‘Barbie’ e a turnê promocional a colocaram no radar de importantes marcas de moda como Chanel, Givenchy, Valentino, Christian Louboutin, Prada e muitas outras. Seja usando um blazer, um vestido, uma bolsa, sapatos altos ou até mesmo o menor acessório de uma dessas marcas, a atriz sempre se torna uma declaração de moda que faz com que todos os olhos se voltem para ela.

Margot Robbie

Tendências em que poucos acreditam

A superestrela já está mais do que acostumada a ser um ícone da moda e mesmo que não esteja desfilando em um tapete vermelho ou recebendo um prêmio, ela sempre parece espetacular com as últimas tendências da moda. Agora que a temporada de prêmios está em seu auge, Robbie tem sido vista várias vezes impecável em Los Angeles.

Embora no último ano tenha apostado fortemente em um guarda-roupa rosa, digno da Barbie, recentemente ela apareceu adotando o que hoje se enquadra na categoria de ‘moda corporativa’ e ‘moda masculina’, pela qual poucas mulheres apostam, mas que causa um grande impacto.

A produtora e atriz está agora marcando algumas das tendências com um par de calças largas, estilo cargo, de perna reta e folgadas da marca Bottega Veneta. Robbie manteve o estilo profissional combinando-as com botas pontiagudas, uma camiseta sem mangas, joias douradas, um casaco extragrande e uma bolsa de mão.

Em outra ocasião, Robbie mais uma vez usou calças largas combinadas com uma camisa listrada que, embora tenha sido classificado como um visual ‘sem esforço’, é uma tendência fabulosa.

Como ter sucesso usando calças largas

Embora as calças jeans justas nunca morram devido à sua versatilidade, identificamos várias tendências emergentes de jeans que são praticamente a antítese das skinny, e uma delas é exatamente a das calças jeans largas, como as que Margot Robbie usava.

Talvez as calças jeans de perna larga possam ser intimidantes se você ainda não está acostumada a usá-las, por isso o estilo de cintura alta é crucial aqui. Elas abraçam você nos lugares certos e criam algumas dimensões agradáveis para a silhueta geral.

Com tanta moda nostálgica dos anos 1990 e 2000 que continua sendo tendência, desde o retorno das minissaias e plataformas com solas de salto alto até a onipresença dos tops curtos e mais recentemente a moda ‘coquete’, não é surpresa que as calças jeans largas também estejam voltando.

As silhuetas largas, de cintura baixa e pernas retas geralmente são chamadas de ‘jeans do papai’, enquanto as silhuetas largas e cônicas encarnam mais aquela vibração de ‘jeans da mamãe’ (esse estilo geralmente apresenta cintura alta e cinturas estreitas). Algumas calças jeans largas incorporam elementos de design como bainhas não acabadas, acabamentos desgastados e materiais desconstruídos.