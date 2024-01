Kit de primeiros socorros para animais de estimação: o que deve conter?

Os objetos que não podem faltar no kit de primeiros socorros para o seu mascote

Se você tem um cão ou gato como animal de estimação, mesmo que seu espaço seja seguro para os peludos, sabemos que acidentes podem acontecer a qualquer momento. Portanto, é de vital importância ter um kit de primeiros socorros para poder atender nossos animais de estimação a tempo e depois receber atenção de um veterinário.

As feridas e quedas são dois cenários comuns que colocam em perigo a integridade física dos cães e gatos. Isso pode ser alcançado mantendo itens como tesouras, facas e objetos cortantes fora do alcance dos animais, além de limitar o acesso a espaços que podem ser perigosos, como janelas, varandas e superfícies altas.

Como cuidar do seu mascote

O que deve conter o kit de primeiros socorros?

Por isso, a MSD Saúde Animal no México compartilhou uma lista dos elementos que não podem faltar em nosso kit de primeiros socorros para proteger nossos amigos peludos:

Curativos autoadesivos: úteis para a proteção de feridas e facilitam a aplicação em gatos e cães.

Luvas de látex: com elas, poderemos manusear nosso animal de estimação de forma asséptica e segura.

Sabonete neutro: ideal para limpar feridas superficiais.

Gaze estéril: útil para limpar feridas e controlar hemorragias

Solução antisséptica: para desinfetar a superfície afetada. Além disso, os especialistas recomendam aplicar um antisséptico de digluconato de clorexidina em spray para evitar irritação na pele dos nossos peludos.

Seringas: estas ajudam na aplicação de medicamentos ou soluções antissépticas.

Tesouras: para cortar faixas ou gazes

Solução fisiológica estéril: este produto ajuda a lavar feridas sem causar irritação.

Primeiros socorros para animais

“Como pessoas responsáveis pela saúde e integridade dos nossos animais de estimação, devemos aprender a prevenir acidentes. No entanto, quando nos vemos na necessidade de agir, é fundamental ter os produtos necessários para minimizar o perigo antes de consultar o médico veterinário, que é o especialista responsável por estabilizar nosso cão ou gato e prosseguir com o tratamento adequado”, afirmou Alejandro Sánchez, da Unidade de Animais de Companhia na MSD Saúde Animal no México.