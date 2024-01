Dica de saúde: veja como melhorar seu dia após noite de insônia

Seja por qualquer motivos, você com certeza já passou por uma ou várias noites mal dormidas. E assim como uma má alimentação e a falta de exercícios, dormir pouco afeta e muito a rotina do dia seguinte, principalmente no quesito produção.

Um dos principais efeitos da privatização de sono é o estresse e nervoso. “Nossa pressão arterial, resposta à frequência cardíaca e resposta ao cortisol, todos esses componentes do sistema nervoso simpático aumentam sem dormir”, diz Eti Ben Simon, cientista pesquisador do Centro de Ciência do Sono Humano da Universidade da Califórnia.

Como ter energia?

A resposta mais óbvia para esses sintomas seria tirar uma soneca, segundo especialistas. Isso irá ajudar a sentir menos sonos e melhoras os processos cognitivos prejudicados pela ausência de uma noite bem dormida.

E se você é do tipo de pessoa que se sente mais sonolento após uma soneca, o ideal é tentar limitar o cochilo a 30 minutos, afim de evitar a ‘inércia do sono’.

“Você pode nem sentir vontade de adormecer, mas mesmo dormir um pouco daquele sono leve pode ajudar seu cérebro a descansar um pouco e melhorar seu desempenho”, explica Kelly Baron, professora de medicina familiar e preventiva da Universidade de Utah.

Cafeína é aliada, porém é preciso cuidado

Muitos recorrem ao clássico café ou outros produtos com cafeína para manter o foco, mas é preciso cuidado, pois se você exagerar pode se sentir mais ansiosa e nervosa.

Exponha-se a luz e se exercite

Outras dicas relacionadas a uma má noite de sono são se exercitar e, consequentemente, se expor à luz, o que aumenta o estado de alerta.

