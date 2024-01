Conheça as vantagens do consumo de chá preto para a saúde sanguínea

Uma pesquisa realizada pela Universidade de Adelaide, na Austrália, em colaboração com a Universidade do Sudeste da China, concluiu que o chá preto não apenas reduz o risco de desenvolver diabetes tipo 2, mas também melhora o controle dos níveis de glicose no sangue.

Os resultados científicos são baseados em estudos realizados com 1.923 participantes, que foram diagnosticados com diabetes, pré-diabetes ou estavam completamente saudáveis com níveis normais de açúcar. A pesquisa revelou que o consumo de chá preto, especialmente na forma quente, levou a um aumento na resistência à insulina e melhorou a excreção de glicose.

Adicionalmente, observou-se que o chá preto tem um impacto positivo tanto direto como indireto na reabsorção de glicose nos rins. Este efeito é similar ao de alguns medicamentos antidiabéticos conhecidos como glicosúricos. Estas descobertas sugerem que o chá preto pode desempenhar um papel benéfico no manejo da diabetes, contribuindo para a regulação da glicose em diferentes níveis.

Chá preto Alastair Grant/AP (Alastair Grant/AP)

Benefícios

Tongzhi Wu, um professor associado à Universidade de Adelaide, reafirmou a importância da pesquisa, comentando que "vários estudos anteriores confirmaram que o consumo dessa bebida melhora a redução do risco cardiovascular e da diabetes tipo 2".

Além de combater a diabetes, o chá preto, por ser antioxidante, beneficia a saúde cardiovascular, cerebral, óssea e bucal. Além disso, os compostos do chá preto, como a cafeína, podem ter um leve efeito termogênico, o que significa que podem contribuir para aumentar o gasto de energia e a queima de gorduras. Por isso, é muito relacionado por especialistas como um ótimo método para acompanhar o difícil processo de emagrecimento.

Entre as suas contraindicações, o chá preto contém de 2% a 4% de cafeína, o que pode levar as pessoas a ficarem muito alertas. Por isso, a recomendação é consumi-lo de manhã e evitá-lo a todo custo à noite, para não afetar o sono noturno.