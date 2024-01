As mensagens do tarot que chegam para todos os signos do zodíaco neste sábado, 27de janeiro

Áries

Tenha cuidado com o dinheiro, administre-o muito bem para poder resolvê-lo. Uma proposta de negócio chega em uma reunião de amigos, não deixe de avaliá-la pois tem boas perspectivas. O tarot também indica bons presságios no amor, você se consolidará com seu parceiro, vivenciará momentos que o farão sentir que valeu a pena seguir em frente.

Touro

Você tem que resolver algumas divergências no seu ambiente de trabalho, assim poderá avançar na sua estabilidade financeira. Um momento repleta de conexões muito profundas com o seu parceiro, onde você poderá resolver divergências e chegar ao máximo ponto de encontro.

Gêmeos

Aceite a ajuda de outras pessoas porque embora a princípio possa parecer que não vai precisar, no final você vai precisar. O mundo não acaba pedindo algo que seja totalmente viável e que possa acontecer com qualquer um. Você também tem o direito de aproveitar os momentos, de compartilhar a dois, de estar com sua família.

Câncer

Você precisa de uma mudança radical na sua vida profissional, mas deve esperar a oportunidade, não pode sair e ficar no limbo. O tarot também lhe diz para parar de brigar por ciúme, isso não leva a lugar nenhum e você deve buscar pontos em comum que o farão retornar ao amor que os une.

Leão

As decepções do passado não permitem que você siga em frente e isso te desanima muito e impacta como será o seu desempenho na vida pessoal e profissional. Você não pode continuar assim, porque este momento você deve estar 100% para realizar alguns negócios que serão a economia do seu futuro. Então vá em frente, o universo tem coisas melhores para você. Enterre a sua timidez ainda que por um tempo e parta hoje mesmo para conquistar aquela pessoa que você gosta e que só precisa do seu signo para dar o passo.

Virgem

Se você não estiver bem emocionalmente, não poderá atuar em outros aspectos da vida. Então reserve um tempo nos próximos dias e resolva tudo que está paralisando você. Você precisa seguir em frente e para isso deve controlar um pouco o seu mau humor nos momentos críticos de tensão e abandonar a discussão.

Libra

Existem oportunidades de negócios que você não pode perder, avalie-as e pense que elas têm algo a mais para você e que pode te ajudar em determinado momento. O tarot também lhe diz que o seu tempo de solidão acabou, que entra na sua vida uma pessoa que vai fazer o seu coração bater e com quem você poderá se consolidar.

Escorpião

Aproveite este momento para refletir, mudar aspectos da sua vida que lhe permitam ver claramente o caminho que deve seguir. É hora de enfrentar os problemas com seu parceiro, você não pode mais virar as costas para ele. A perseverança será sua principal arma, se você realmente deseja que o relacionamento dê certo.

Sagitário

Existe estabilidade e isso gera tranquilidade na sua vida pessoal. Porém, você deve consertar as coisas que não estão funcionando no trabalho antes de assumir um projeto que pode trazer altos e baixos e que os lucros serão de longo prazo. É hora de fazer acordos importantes com seu parceiro para uma convivência saudável e seguir em frente com humildade, mas com muito amor que os fará se consolidar ainda mais.

Capricórnio

O tarot indica que você está tão próximo do seu parceiro que chegou a hora do compromisso, então não espere mais para consolidar o amor que tanto os une. Embora você seja melhor quando se sente amado e aceito, há momentos em que você passa por crises emocionais e deve buscar elementos que elevem sua autoestima. Cuidado com pensamentos negativos.

Aquário

Você está pensando nos estudos e deve concluir essa etapa logo para que o aprimoramento profissional chegue até você. É hora de tomar decisões. Você tem um caminho claro para se dar a oportunidade do amor, porque o passado que tanto te assombrava, deixou sua vida para sempre. É hora de renovação para você e você deve aproveitar isso.

Peixes

Por enquanto, você só pensa na sua estabilidade e sente que não está pronto para um novo relacionamento. Se sim, não se preocupe, chegará o momento certo para isso. Aceite esta fase de solidão como algo positivo e como o tempo que você precisa para curar as feridas do coração.

Com informações do site Nueva Mujer