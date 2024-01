5 perfumes que exalam elegância e feminilidade por horas

Se você mora em um inverno constante, ou já é a vez desta temporada no lugar onde você mora, temos os perfumes para climas frios mais recomendados para mulheres elegantes.

Sim, o fator meteorológico não é uma desculpa para não cheirar bem e deixar uma trilha impactante onde quer que passemos, então anote as fragrâncias que combinam com as baixas temperaturas devido às suas notas e durabilidade.

Perfumes para climas frios que exalam elegância

Você Viva Intensa de Valentino

Quem o usou afirma que representa o novo luxo graças à sua composição de flores brancas como o jasmim e a gardênia, a pera e os cítricos como a tangerina e a bergamota, com notas de musgo de cristal, cedro e baunilha.

Alien Goddess de Mugler

Por outro lado, temos esta alternativa floral, amadeirada e oriental, que evoca a feminilidade e a elegância. Cheira a bergamota italiana, jasmim e baunilha com tonalidades balsâmicas.

Gucci Premiere

Entre os perfumes para climas frios, temos este clássico que podemos usar independentemente da idade e que nos deixará com um aroma envolvente e fresco, graças à rosa da Bulgária, fresia, jasmim, almíscar, patchouli, notas amadeiradas e couro.

Hipnose da Lancôme

Se você está procurando algo mais sedutor, aposte em notas orientais com acordes de flor da paixão, baunilha e madeira gourmand, dando um toque bastante especial que não passará despercebido por onde você passar.

O Pumpkin Spice Latte da Demeter

Por último, os especialistas recomendam esta fragrância que combina o rico aroma dos grãos de café torrados com abóbora, canela e noz-moscada, o que proporciona uma sensação de calor e aconchego devido à sua combinação de doce com especiarias. Será como se sentir em casa em frente à lareira.