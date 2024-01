5 formas de usar a tendência de coques coquete: os melhores penteados para aderir à moda

Penteados com coque são essenciais no estilo coquete (Instagram: @alexgaboury / @hairbyest_)

A moda coquette está arrasando e uma maneira de aderir a ela é com penteados adornados com o acessório mais representativo dessa estética romântica, super doce e ultra feminina: os laços.

As fitas, em qualquer tom e espessura, não apenas encapsulam perfeitamente o espírito dessa tendência, mas também são versáteis e podem ser incluídas em qualquer penteado para elevá-lo.

Penteados com coques para aderir à tendência coquete

No entanto, se você não consegue pensar em maneiras de adicionar laços aos seus estilos de cabelo habituais, compartilhamos cinco penteados com laços coquetes que vão te deixar linda e atualizada com a tendência.

Coque baixo com laço

Uma forma de usar um laço de maneira elegante é com um coque simples. Se você quer experimentar, a primeira coisa que deve fazer é pentear seu cabelo e depois prendê-lo em um rabo de cavalo na altura que preferir.

Depois, enrole o rabo de cavalo e prenda-o no lugar com alguns grampos para fazer o coque. Assim que estiver perfeitamente preso, pegue uma fita, amarre-a e forme um laço super feminino.

Ideia de penteados com coque no estilo coquete (Instagram)

Rabos com laço

Outra maneira de usar laços é na base de dois rabos de cavalo clássicos. Você pode deixá-los na altura que quiser, mas ficam bonitos em um comprimento médio. Prenda-os com elásticos e depois amarre laços para cobri-los.

As fitas podem ser da cor que quiser, mas o rosa é o mais delicado e representativo do estilo coquete. Também o branco, verde pastel e azul escuro são boas opções para experimentar.

Ideia de penteados com coque no estilo coquete (Instagram)

Rabo de cavalo com coque

Se você quer um look muito sofisticado, mas com toques girly, você pode apostar no clássico rabo de cavalo. Para fazê-lo, basta escovar o cabelo para trás e amarrá-lo com um elástico.

O penteado é completado ao adicionar um laço para dar um toque coquete. O rabo de cavalo pode ser como você quiser, desde um visual polido para um aspecto elegante até com mechas soltas para um ar despreocupado.

Ideia de penteados com coque no estilo coquete (Instagram)

Trança de bolhas com laços

Um penteado super divertido e chique é este de bubble braid com pequenos laços. Se você quiser recriá-lo, o primeiro passo é criar um ou mais rabos de cabelo e separá-los em seções com elásticos.

As separações criarão o efeito bolha. Em seguida, em cada uma das faixas, deve-se amarrar um pequeno laço do seu agrado. De preferência, fino e pequeno para que fique mais fofo.

Ideia de penteados com coque no estilo coquete (Instagram)

Meio-preso com coque

Se você não quer ter o cabelo preso, mas também não solto, a melhor opção é um meio rabo de cavalo. Pegue a metade superior do seu cabelo e prenda-o para formar um rabo de cavalo no meio da cabeça.

Em seguida, adicione um prendedor com um laço de tamanho grande para que se torne a estrela do seu estilo. Dessa forma, você terá seu look coquete e se tornará o centro das atenções.