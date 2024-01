São ‘coquete’? 5 designs de unhas de gel que são tendência em 2024, trazem juventude às mãos

Esses são os cinco tipos de unhas de gel que se tornaram as mais procuradas no Pinterest Foto: Freepik (Foto: Freepik)

O Pinterest não apenas se tornou um lugar de inspiração para milhares de pessoas, com looks, arte, fotografias, receitas, etc., que nascem todos os dias, e não é à toa que essa rede social se tornou uma referência que ajuda a prever as tendências das temporadas e, é claro, do ano.

Entre as que sempre se destacam estão as unhas, oferecendo tantos estilos que às vezes pode ser um verdadeiro desafio optar por apenas um, mas já brilharam quais serão os cinco tipos de designs que reinarão durante todo o ano de 2024.

As tendências de unhas também mudam, e ultimamente temos visto como as unhas extralongas foram deixadas de lado para apostar em um estilo minimalista com unhas muito mais curtas, mas com um design que continua se destacando. No entanto, não se trata apenas de esmalte, mas sim de unhas de gel que têm conquistado pela sua durabilidade, brilho e infinita variedade de cores que as tornam irresistíveis.

O que são unhas de gel? Freepik (Freepik)

O que são unhas de gel?

Como mencionamos anteriormente, o design de unhas em gel tem chamado a atenção das mulheres, mas se ainda não sabemos o que são, aqui explicamos em que consiste a técnica que conquistou o coração das amantes da moda.

São consideradas como um tipo de unha ‘falsa’ feita a partir de um material acrílico que é aplicado como um esmalte tradicional na unha, exceto que deve ser colocada por um especialista, aderindo à unha com um material específico. Sua durabilidade de 2 a 3 semanas, brilho e resistência tornaram-na uma das técnicas mais solicitadas nos salões.

5 tipos de unhas de gel curtas que serão tendência em 2024

Se alguém sabe como prever uma tendência é o Pinterest, conhecendo o que seus usuários desejam, e é que, com o tempo, se tornou um espaço visual que milhares de mulheres têm usado para retomar algumas das ideias para próxima visita á manicure.

A moda está em constante movimento e, portanto, os designs de unhas também estão. Aqui estão os cinco tipos que prometem reinar ao longo do ano, escolha o seu favorito e exiba as mãos mais bonitas.

Unhas cromadas

Como o nome indica, esta técnica é caracterizada por um design cromado que traz brilho às unhas, de uma forma ‘metalizada’. Esta técnica foi tornada muito famosa por Hailey Bieber, deixando um design perolado.

Unhas de tartaruga

Este tipo de design mistura tons de marrom, deixando uma base amarela jaspeada com preto e marrom, com desenhos abstratos em forma de pequenas manchinhas.

Unhas leitosas

As ‘unhas leitosas’ são uma nova alternativa para aquelas mulheres que desejam dar um toque diferente ao seu esmalte branco, pois elas brilham devido ao seu acabamento cremoso e brilhante, conseguindo aquele efeito leite.

Unhas com Glitter

O brilho não acaba no Natal e é que este design de tingimento glam vai se manter como um dos vencedores. A técnica é óbvia, adicione um esmalte de glitter ou purpurina que darão luz às suas mãos.

Coloque verde e azul nelas!

Entre as cores que prometem reinar este 2024, estão o verde oliva, pistache e o azul navy.