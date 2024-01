Relacionamento: 7 dicas práticas de autocuidado para começar a organizar sua vida

A fim de abraçar os desafios apresentados no mundo, é importante saber lidar consigo mesmo, por meio do autoconhecimento. Conhecer a si mesmo facilita o processo de autocuidado, haja vista o amor-próprio estabelecido durante o processo. Desta forma, sua saúde mental será elevada a um outro patamar.

O amor-próprio também é importante para seus relacionamentos externos. Caso não consiga sentir apreço por si mesmo e se cuidar, sua dinâmica com outras pessoas pode ficar ainda mais fragilizada. Apesar de alimentar as relações de fora seja importante, você deve priorizar seu relacionamento consigo mesmo.

“O que quer que consideres ser autocuidado, como é que arranjas tempo livre para o teu tempo para mim?’ As ações a seguir não aparecem com frequência suficiente no menu de escolhas de autocuidado, mas podem ajudá-lo a arranjar tempo para quaisquer atividades que reabasteçam a sua mente, corpo e espírito, bem como proporcionar autocuidado em si mesmas”, escreve Meg Selig, ao portal Psychology Today.

De acordo com a mesma fonte, preparamos uma lista com algumas atitudes necessárias, a fim de promover o autocuidado. Cuidado para não se autossabotar no dia a dia, não permita que sua mente se torne seu próprio inimigo.

7 dicas práticas de autocuidado para começar a organizar sua vida