Previsões dos signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes para esta última sexta-feira do mês.

Libra

A recomendação é que você jogue os números 11 e 29 no domingo, a sorte sorrirá para você e você poderá ganhar dinheiro extra, e suas cores da sorte são o azul e o vermelho. Um amor do passado que se compromete está te procurando, tenta fechar esse capítulo e começa a conhecer pessoas livres e mais compatíveis com você para ser feliz.

Escorpião

Fim de semana com boas propostas de negócios que farão você se sentir no seu melhor, aproveite esta oportunidade para crescer profissionalmente. O dinheiro extra chega até você com os números mágicos 12 e 33. Suas cores são o amarelo e o preto, use-as para atrair boa sorte.

Sagitário

Neste fim de semana você terá muitas novidades boas sobre o seu trabalho, é um bom momento para negociar um aumento salarial ou uma promoção que lhe dê projeção. Você está em busca de um novo amor do signo de fogo que seja muito compatível com você, aproveite esta oportunidade para conhecer alguém especial. Seus números da sorte são 07 e 66, e suas cores de abundância são laranja e azul.

Capricórnio

Com a espirituaidade em alta, não hesite em fazer o seu pedido com muita fé e verá que será atendido imediatamente. Um amor do passado está procurando você para voltar, fechar esse círculo para recomeçar com alguém mais compatível e que realmente te valorize. Suas cores da abundância são o verde e o vermelho.

Aquário

A recomendação é que você pague suas dívidas e não compre o que não precisa. Aproveite a companhia de quem te ama e aproveite para fugir da rotina. Você conserta algumas coisas na sua casa e decide comprar móveis, isso vai te ajudar a se sentir mais confortável e à vontade em sua casa. O dinheiro extra chega até você com os números 13 e 40, e a abundância vem com as cores azul e branco.

Peixes

Tente ser um pouco mais discreto com tudo o que for fazer para não conseguir cheio de energia ruim. Você está preparando uma viagem com seu parceiro romântico para a Páscoa, lembre-se que seu signo é sempre muito clarividente em tudo e mais ainda em suas férias. Suas cores da abundância são o amarelo e o vermelho.

Com informações do site Publimetro