Previsões dos signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem para esta última sexta-feira do mês

Confira as previsões dos signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem nesta ùltima sexta-feira do mês.

Áries

Será um final de semana de reorganização de seus sentimentos, você deixará para trás aquele amor que não era para você e começará a conhecer pessoas mais compatíveis em sua vida. Você recebe uma proposta de um novo negócio, aceita e será ótimo para você. Serão dias mágicos para o seu signo, o que você tanto deseja, como a estabilidade emocional, virá para fazer você se sentir melhor.

Touro

Passe muito perfume antes de sair de casa para se encher daquela luz que o seu arcanjo lhe manda. Você terá sorte neste sábado com os números 01 e 26, verá que dinheiro extra chegará até você, então não hesite e jogue-os, e suas cores da sorte são o amarelo e o azul. Tenha cuidado com problemas de saúde, principalmente vírus e problemas estomacais, preste atenção na alimentação e na prática de exercícios.

Gêmeos

Os geminianos solteiros encontrarão um amor do signo de Áries ou Libra que será muito compatível para um relacionamento sério. Não gaste demais e não compre porque está nervoso, saia e faça exercícios e medite para desestressar, você verá que se sentirá muito bem. Seus números mágicos serão 13 e 40 e sua cor é azul. Lembre-se de que você deve controlar seu caráter e não ser tão drástico nas decisões de vida.

Câncer

Durante esse fim de semana você terá muita energia boa ao seu lado, apenas procure não falar sobre suas conquistas e planos futuros para não se encher de inveja. Você terá muita sorte no domingo com os números 08 e 19, não hesite em jogá-los e terá uma recompensa financeira, e suas cores da sorte são o amarelo e o verde. Tenha cuidado com problemas de ciúme e desconfiança com seu parceiro. Dias iniciando sua rotina de exercícios e decidindo continuar com sua dieta para parecer mais jovem.

Leão

Final de semana com muitos encontros com os amigos, basta tentar se controlar com comida e álcool para não ter ressaca depois. Cuidado com as traições amorosas, lembre-se que é melhor terminar aquele relacionamento amoroso que não era para você e começar a conhecer pessoas mais compatíveis com você. Você terá um golpe de sorte no domingo com os números 25 e 60, e suas cores são laranja e vermelho.

Virgem

Fim de semana de pressa para resolver questões de imigração e passaporte para uma próxima viagem. Um membro da família está procurando você para pedir conselhos sobre divórcio. Você arruma sua casa e decide comprar móveis, lembre-se que seu signo gosta mais de viver. Não negligencie sua personalidade, procure sempre se vestir melhor e falar corretamente para causar uma boa impressão em todos ao seu redor.

