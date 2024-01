Os signos que terminam janeiro de 2024 com muita intuição

O primeiro mês de 2024 está terminando e alguns signos do zodíaco podem ter um forte aumento da intuição na reta final.

Confira quais são:

Sagitário

É preciso manter a mente aberta e o coração também para receber mensagens e expandir a intuição. Lembre-se que as crenças do passado podem pregar peças e é melhor manifestar a abundância ao acessar as verdades profundas e não o vitimismo.

Capricórnio

A energia agora é fortalecedora, mas pode trazer muita intuição para se libertar amorosamente e conseguir alcançar boas oportunidades. O mesmo acontece com a vida financeira e é hora de aproveitar as luzes que aparecem no seu caminho.

Aquário

Momento de encontrar uma clareza importante que o ajudará a enxergar questões emocionais de uma nova forma. Aceite a intuição e os recados do coração sem repetir os padrões de medo e se liberte. É momento de fortalecimento, poder e atração.