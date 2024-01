Os testes que contam com percepção podem ser previsíveis, haja vista seus modelos de aplicação. No entanto, quando se trata de uma atividade simples, as coisas ficam ainda mais tensas devido a pressão. Neste artigo, o caça-palavras conta com um tempo limite a ser respeitado.

Foque sua concentração no caça-palavras e tenha um bom passatempo. Veja que também é interessante compartilhar com amigos e familiares, a fim de descobrir quem ocupa o título de melhor recordista.

Se deseja entender seu nível perceptivo e o quão bom se classifica na dinâmica, veja se consegue encontrar a palavra “estratosfera” no caça-palavras. Confira:

Olhos de água: somente feras podem achar’ ESTRATOSFERA’ neste caça-palavras em 10 segundos (Metro World News)

A dinâmica te deixará ainda mais fera, quando se trata de atividades como esta. Não se esqueça de que ele deverá ser realizado dentro de 10 segundos. Se você acredita ser fera em desafios como este, continue praticando conosco.

Se finalizou o caça-palavras sem consultar o resultado, está de parabéns! Caso contrário, não se preocupe. Afinal, este não é um teste tão simples. Abaixo você confere a resposta do desafio:

Resposta:

Viu só como a resposta se encontra de baixo para cima na figura? Desta forma o grau de dificuldade aumenta, bem como a habilidade de percepção.

Você vai encontrar ‘AMOR’ neste caça-palavras dentro de 15 segundos se for uma pessoa habilidosa

Faça mais um teste de percepção conosco: Para continuar aguçando sua habilidade de percepção, procure pela palavra “amor” na figura abaixo! Embora o elemento elucidado não apresente nível de complexidade, o desafio pode ser mais complicado do que parece. Sendo assim, seja cauteloso e cheque se chegou na resposta correta.

Você vai encontrar ‘AMOR’ neste caça-palavras dentro de 15 segundos se for uma pessoa habilidosa (Metro World News)

Se você quebrou a cabeça para solucionar o desafio, não se preocupe. Clique neste link e descubra a resposta agora mesmo. Lembre-se: nem tudo é o que parece ser, então deixe a subestimação do teste de lado e corra para conferir.

Outros testes

Você percebeu que testes como estes não são tão fáceis assim? O Metro World News Brasil tem preparado uma série de desafios para você tentar resolver. Teste se você possui um olhar aguçado e conheça nossa seção de desafios. Abaixo é possível se deparar com alguns deles:

