Nicole Kidman desafia Carolina Herrera! A atriz mostra como usar decotes mais ‘ousados’ depois dos 50 anos

Nicole Kidman fez o impensável e causou sensação novamente graças a um dos seus looks que poderia ser considerado o mais ousado que ela já usou ao longo de sua carreira, e é que, aos 54 anos, ela demonstrou que a roupa não tem idade, indo contra Carolina Herrera.

Isso aconteceu durante uma de suas recentes aparições para a estreia de sua nova série 'Expats', onde compartilha créditos com Brian Tee e Ji-young Yoo, que já pode ser apreciada através do Amazon Prime Video, cuja sinopse adianta parte da história de Mercy, Hilary e Margaret: "A série questiona os privilégios e explora o que acontece quando a linha entre vitimismo e culpa se torna tênue". A produção é inspirada no romance de Janice Y. K. Lee, intitulado 'The Expatriates'.

Expats Póster: 'Expats' (Póster: 'Expats')

Depois do sucesso de ‘Big Little Lies’, esta nova produção em que Nicole Kidman aparece promete cativar o público, mas seu objetivo não se limitou apenas a encantar na tela, mas também no tapete vermelho com um traje impactante que causou furor por seu decote ousado que desafia diretamente outro ícone de estilo, Carolina Herrera.

Nicole Kidman desafiou Carolina Herrera com um ousado vestido Versace

Nicole Kidman é sem dúvida uma das mulheres mais elegantes de Hollywood e, há alguns dias, causou furor com um novo estilo audacioso, replicando sua proeza de 2022, quando apareceu com uma minissaia ousada e um top curto da Miu Miu na capa do 'Hollywood Issue' da Vanity Fair, quebrando todos os estereótipos de beleza para mulheres com mais de 50 anos, exibindo uma figura invejável.

Desta vez, para a estreia de sua nova série, Nicole Kidman apareceu com um impressionante vestido preto assinado por Versace, que brilhou por uma característica sedutora. Um deslumbrante maxi decote nas costas que causou furor.

A peça de alças cobria apenas a parte frontal do seu corpo e deixava à mostra suas costas e cintura tonificadas, com uma sexy abertura na perna que foi motivo de elogios não apenas de Donatella Versace, mas também de milhares de fãs que aplaudiram seu look arrojado.

Ao seu sexy vestido preto com fundo verde, ela adicionou sapatos de salto pretos e manteve seu cabelo vermelho impecável apenas com algumas ondas, combinando seu tom de cabelo com uma maquiagem marrom.

O que Carolina Herrera diz sobre decotes?

Carolina Herrera é uma mulher de ferro quando se trata de elegância, não é à toa que suas regras têm sido tão seguidas quanto questionadas, e é que sua principal premissa é que a idade não seja um impedimento para se manter sofisticada.

Isso sim, para consegui-lo, comprometem-se peças de roupa como minissaias, jeans e até tênis, mas há outros cortes e estilos que ela rejeitou, incluindo transparências e decotes amplos. No caso deste último, como o que Nicole Kidman usou, é que, para Carolina Herrera, há looks que não devem ser usados após os 40, até mesmo após os 30.

Em relação aos decotes, Carolina Herrera disse: “Um pouco de decote pode ser sexy, mas mostrar demais? Estar quase nua? Isso não é bom. Uma mulher deve ter um pouco de mistério”.

Nicole Kidman quebrou as regras de Carolina Herrera?