Leggings elegantes? JLo e Victoria Beckham mostram como usá-los com estilo depois dos 50

Em 2010, as leggings se tornaram sinônimo de estilo, mas sua popularidade foi tanta que rapidamente essa peça começou a se transformar em um reflexo de desleixo, vulgaridade e nenhuma elegância, o que acabou assustando as mulheres que as usavam com orgulho.

Logo, os especialistas em moda começaram a proibir esta famosa peça cujo significado começou a rotular as mulheres, aludindo à sua "pouca sofisticação", quando, na realidade, é outra, e com a combinação adequada, podem se tornar grandes aliados de um visual extremamente elegante.

A 'Diva do Bronx', Jennifer Lopez, é uma referência quando se trata de estilo, incorporando as últimas tendências em cada uma de suas aparições, não importa se são tapetes vermelhos ou uma saída casual. A protagonista de 'Selena' sempre acerta em suas roupas.

No caso da esposa de David Beckham, o seu gosto pela moda e pelos seus designs, torna-a uma das mulheres mais elegantes da sua indústria, sendo uma referência de sofisticação com poucos elementos, acertando no look perfeito.

Como usar leggings de forma elegante?

Jennifer Lopez e Victoria Beckham são os dois ícones de elegância que demonstraram que as leggings podem ser elegantes com os elementos corretos.

Jennifer Lopez combina peças XL com leggings

Como parte da Semana de Moda de Alta Costura primavera-verão 2024, Jennifer Lopez, compareceu ao desfile da Schiaparelli com um traje extravagante composto por óculos de estilo alienígena, mas isso não foi tudo que chamou a atenção.

Somando um casaco de pétalas de rosa branca (reais!) costuradas cuidadosamente ao redor da peça, tornando-a verdadeiramente única com a qual JLo soube como roubar os olhares de um evento tão importante.

A este estilo acrescentou umas meias grossas tipo leggings, que combinou com uma camisola de gola alta e um cinto branco com fivela dourada, adicionando uns sapatos de ponta pretos, muito elegantes. A chave então é, leggings combinadas com um casaco ou jaqueta XL e sapatos de salto alto, sem muita cor além do necessário.

Victoria Beckham e o segredo do look total para alongar sua figura

Victoria Beckham é uma verdadeira 'girl boss', a rainha dos looks ideais para o escritório, pois mistura o formal com a quantidade adequada de casual.

No seu caso, opta por usar leggings num look totalmente preto, o que permite estilizar e alongar a figura. Assim, podemos vê-la usando diferentes tipos de blazers e casacos, combinados com botins ou sapatos de salto alto, cintos da mesma cor e acessórios como bolsas e óculos de sol.

Se você está procurando dar um toque diferente ao seu visual, adicione um blazer de cores vivas ou até mesmo branco, um básico que é sempre elegante, e combine-o com seu calçado para criar esse contraste.