Kim Kardashian lança lingerie comestível para o Dia de São Valentim, o Dia dos Namorados nos EUA

Kim Kardashian levou sua marca Skims para outro nível, pois, em comemoração ao Dia dos Namorados nos EUA, decidiu lançar uma lingerie comestível.

Aqui mostramos a coleção e contamos tudo sobre a marca da socialite.

O novo lançamento de Kim Kardashian

O conjunto é composto por duas peças confeccionadas com doces rosa pastel, semelhantes aos que você encontraria em um pote de guloseimas.

A parte superior do conjunto tem um custo de US$ 24, enquanto a outra tem um preço de US$ 34.

Isso aconteceu depois que Kim convenceu Lana Del Rey a ser a modelo de sua coleção de Dia dos Namorados em uma série de fotografias impactantes, incluindo uma com um adesivo em forma de coração sobre um de seus olhos castanhos.

Lana exibiu um macacão escarlate justo e uma jaqueta de motociclista de couro, com suas mechas vermelhas ardentes caindo sobre seus ombros, e de maneira sensual ela tirou a jaqueta.

Em outra fotografia, a cantora usava um conjunto branco salpicado de corações e adicionou um toque único ao equilibrar uma maçã vermelha em cima da cabeça com uma flecha de Cupido atravessando-a.

A marca Skims de Kim Kardashian

A famosa consolidou sua presença no mundo da moda com sua bem-sucedida marca, Skims.

Conseguiu se destacar na indústria de lingerie e loungewear. A marca se destaca por seus designs elegantes e confortáveis, que abraçam a diversidade dos corpos das mulheres.

A Skims não apenas oferece roupas de alta qualidade, mas também promove a inclusão ao oferecer uma ampla variedade de tamanhos e tons de pele.

É assim que a socialite tem demonstrado um compromisso firme com a diversidade corporal, defendendo a aceitação e a confiança em si mesma.

Além disso, a colaboração da Skims com personalidades reconhecidas.

Com produtos que vão desde conjuntos de loungewear até peças modeladoras, é assim que a marca se tornou conhecida.