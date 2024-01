Ideias de penteados coquetes que te farão sentir feminina e na moda para todas as idades

Se quiser se juntar à onda da grande tendência deste 2024, então você deve aproveitar essas ideias de penteado coquete, que farão você se sentir feminina e parecer elegante, não importando a idade.

Sim, porque, embora possamos confundi-lo com um estilo jovem, pode ser usado aos 40, 50, 60 anos ou mais, buscando um equilíbrio entre o que é moderno, mas também o que se parece com nossa personalidade.

Ideias de penteados coquetes fáceis de fazer em 2024

Semipreso com laço

Algo que não pode faltar nessa tendência tão brincalhona são as fitas, que ficam lindas adornando um rabo de cavalo meio preso. Esse visual descontraído fica muito bonito ao mesmo tempo, pois consiste em segurar apenas metade do cabelo em um rabo de cavalo e deixar o resto cair lindamente. Além disso, você pode deixar algumas mechas soltas para enquadrar o rosto.

Se você quer mais romantismo, a corrente coquete também se dá muito bem com tranças de diferentes comprimentos ou espessuras para completar.

Cabelo curto

Mas se você não quer deixar o cabelo solto, também há muitas opções de penteados coquetes fáceis de fazer, como coques e cabelos presos. Faça um desses coques na parte inferior da cabeça, na base da nuca, sem que a liga fique visível para maior elegância. Não se esqueça de enfeitá-lo com fitas ou acessórios. A combinação do coque e do laço cria uma estética ideal para eventos especiais.

Meio rabo de cavalo

Assim é chamado pela Glamour o penteado que consiste em duas pequenas tranças na parte superior da cabeça. São coquetes, brincalhonas e diferentes do comum.

“Amarre a parte superior do seu cabelo em dois, deixando o resto da sua melena solta. É a mistura perfeita de diversão e elegância, e dá um efeito lifting instantâneo ao seu rosto”, garantem.