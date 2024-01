Feng shui: 5 dicas para aplicá-lo no seu quarto e permitir que as boas energias fluam

Ao decorar um espaço, geralmente nos concentramos em aproveitar ao máximo o espaço disponível sem sacrificar o bom gosto, mas uma coisa que muitos ignoram é o feng shui.

As diretrizes da antiga filosofia chinesa nos permitem criar ambientes mais harmoniosos e equilibrados. Por isso, se queremos quartos onde possamos relaxar, devemos aplicá-las.

“O feng shui pode parecer antigo e místico, mas na realidade é a arte de criar o melhor ambiente possível para uma pessoa de acordo com suas necessidades específicas”, explicou a especialista Cliff Tan à Cosmopolitan.

Todas as áreas de uma casa podem se beneficiar dessa prática, mas se houver uma à qual devemos dar maior importância é o quarto, porque é o lugar onde repomos nossas energias.

5 passos para aplicar o feng shui ao quarto

Se você está interessado em aplicar a filosofia ao seu quarto e não sabe como, apresentamos cinco dicas para conseguir ter um quarto de acordo com os princípios do feng shui, de acordo com Tan na revista já citada.

Coloque sua cama longe da porta

Um dos primeiros passos a seguir ao fazer feng shui no seu quarto é instalar a cama longe da porta, pois é a maior fonte de energia e movimento, disse a autora de Feng Shui Moderno.

No entanto, você deve ser capaz de ver a mesma. "Você quer poder ver a porta da sua cama para poder estar em guarda inconscientemente", aconselhou, "então evite ter a cama na mesma parede...".

Elimine os espelhos do seu quarto

De acordo com Cliff, se você quiser ter um feng shui ótimo em seu quarto, deve eliminar os espelhos. A razão é que esses objetos "transportam muita energia, pois refletem seu entorno".

"Para que você se sinta tranquilo enquanto dorme, você deve minimizar qualquer fonte de energia e movimento", acrescentou. Se você não quer removê-los, apenas certifique-se de que não possa se ver da cama.

Escolha um quarto do tamanho certo

O tamanho do quarto é muito importante no feng shui. Por isso, deve-se escolher um que não seja nem muito grande nem muito pequeno para nós, pois isso tem um efeito negativo.

De acordo com Cliff, um espaço muito amplo te deixa "inseguro e exposto" e um espaço muito pequeno é "claustrofóbico e sufocante". Se você não pode controlá-lo, torne-o mais acolhedor se for grande ou espaçoso se for pequeno.

Retire a estação de trabalho do seu quarto

Se você tem um espaço de trabalho em seu quarto, deve retirá-lo. A razão é que aparelhos eletrônicos grandes e sistemas de mesa emitem muita energia e causam más vibrações.

Em geral, no quarto pessoal, deve-se minimizar ao máximo qualquer tipo de elemento que contribua com uma carga energética excessiva ao ambiente, pois supõe-se que devemos descansar.

Mantenha seu quarto arrumado

Cliff Tan afirmou à publicação que não se devem eliminar todas as posses do quarto porque "tudo tem uma razão para estar lá. As coisas que possuímos, temos por uma razão".

No entanto, explica que quando as coisas não têm mais um lar nesta área, causam desordem e isso é muito negativo para o feng shui porque não estão em harmonia com a energia do local.

Por isso, é necessário diferenciar quais coisas têm lugar no seu quarto e quais perderam propósito para desafogar o espaço, mantê-lo arrumado e fazer com que as boas vibrações fluam.