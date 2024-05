Conheça o hábito que pode destruir sua concentração e aumentar sua ansiedade

Na era digital, a tecnologia se enraizou profundamente em nossas rotinas diárias, desde o despertar até o momento de descanso. Os dispositivos tecnológicos se tornaram ferramentas essenciais tanto no ambiente de trabalho quanto pessoal, facilitando diversas atividades de nossa vida cotidiana.

Neste contexto, a popular plataforma YouTube se tornou pioneira em 2010 ao introduzir opções que permitem aos usuários otimizar seu tempo reproduzindo conteúdo em velocidades até o dobro do original. Essa funcionalidade, posteriormente adotada por várias aplicativos, revolucionou a forma como consumimos conteúdo audiovisual.

No entanto, apesar das vantagens dessa prática, tem surgido uma preocupação crescente entre os especialistas em relação ao impacto que o speedwatching, ou visualização acelerada, pode ter na saúde mental. Esse hábito virtual, cada vez mais comum entre os jovens, envolve consumir filmes, séries, vídeos ou áudios em velocidades aceleradas com o objetivo de concluir a atividade mais rapidamente.

Até mesmo vídeos explicativos de universidades adotaram a opção de acelerar sua velocidade de reprodução. Embora essa prática permita o consumo eficiente de conteúdo extenso em menos tempo do que o previsto, psicólogos e especialistas em saúde mental apontam que isso constitui um hábito prejudicial.

De acordo com um artigo da Universidade Aberta da Catalunha, o fenômeno do speedwatching encontra sua explicação no "Fear Of Missing Out" (FOMO), que denota a necessidade de consumir a máxima quantidade de conteúdo para evitar sentir-se excluído de diversas temáticas.

Os efeitos do speedwatching na saúde são motivo de preocupação para os especialistas. A estimulação rápida e contínua dificulta a realização de esforços mentais adequados, afetando o processamento da informação de maneira diferente da velocidade original.

Um estudo da Associação Americana de Psicologia (APA) revelou que aqueles que assistem a vídeos a 1,5 vezes a velocidade normal compreendem 30% menos do conteúdo em comparação com aqueles que reproduzem na velocidade padrão.

Além disso, os especialistas afirmam que a sobrecarga de informações gerada por esse fenômeno pode aumentar significativamente os níveis de estresse e ansiedade. A velocidade com que o cérebro recebe múltiplos estímulos dificulta um processamento adequado, por isso é aconselhável evitar ou limitar essa prática na medida do possível, promovendo assim uma saúde mental equilibrada na era digital.