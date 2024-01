Confira as revelações do tarot que chegam para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta sexta, 26 de janeiro.

Leão

O Arcanjo Uriel é o protetor dos nascidos sob o signo de Leão, o que implica que ele o ajudará a avançar na vida profissional e a evitar contratempos que possam truncar suas aspirações de ser grande na vida. Ele também o ajudará a sair de qualquer situação de dificuldade econômica ou de falta de trabalho. A recomendação que no dia 27 de janeiro você faça seu pedido de trabalho e saúde, e verá como ele será atendido muito em breve.

Virgem

O Arcanjo Chamuel é o encarregado de lhe dar proteção em tudo o que for fazer, seja em termos de estabilidade emocional ou de projetos econômicos, isso porque o Arcanjo Chamuel, com sua luz, faz com que qualquer problema sentimental seja resolvido imediatamente. A recomendação que no dia 27 de janeiro você acenda uma vela e faça seu pedido de trabalho e bem-estar econômico, você verá que muito em breve será atendido.

Libra

O Arcanjo Miguel regerá tudo relacionado ao amor e às finanças em sua vida, ele o ajudará a encontrar aquela pessoa ideal que você tanto procura. A recomendação neste dia 27 invoque muita fé, faça seu pedido e você verá que isso será cumprido. Você deve iniciar um curso de idiomas, que o ajudará a brilhar no futuro. Você terá muitos convites para sair, lembre-se que você é amigo de todos e é sempre o companheiro ideal.

Escorpião

Não conte mais mentiras para o seu parceiro, se vocês não se amam mais, é melhor reservar um tempo e esclarecer as coisas para ficarem em paz. Suas cores para este final de semana são o amarelo e o preto, use-as para atrair boa sorte. O Arcanjo Metatron é o da força e da humildade, ele irá protegê-lo e ajudá-lo a superar qualquer obstáculo que possa surgir em sua vida.

Com informações do site Nueva Mujer