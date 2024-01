Confira as revelações do tarot que chegam para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta sexta, 26 de janeiro.

Áries

O Arcanjo Rafael é o protetor do seu signo, por isso recomendo pedir a ele o que você tanto precisa neste dia 27 de janeiro e você verá como isso será cumprido. Lembre-se que o Arcanjo Rafael é o forte e poderoso, por isso você deve sempre repetir sua frase “Deus comigo, ninguém contra mim”. Você terá um golpe de sorte com os números 07 e 21, recomendo jogá-los no domingo, e suas cores são verde e vermelho.

Touro

O arcanjo Gabriel é o responsável por lhe dar força espiritual para viver plenamente e será seu protetor, amigo taurino. Procure se concentrar neste dia, 27 de janeiro, e peça ao seu arcanjo o que você tanto precisa, você verá que isso será realizado, principalmente nas questões de relacionamento pessoal e de encontrar o amor verdadeiro, pois um novo relacionamento chegará até você nestes dias e será do signo de Aquário ou Virgem, que será muito compatível com você.

Gêmeos

O Arcanjo Metatron protegerá os do signo de Gêmeos, tirará os problemas financeiros e progredirá sem limites nos objetivos que estabeleceu para si mesmo. A recomendação que neste dia, 27 de janeiro, você acenda uma vela branca e o invoque para pedir-lhe o que tanto deseja, será cumprido se você o invocar com fé. Você terá três dias de muitas surpresas da sua família e conhecerá uma gravidez que lhe dará muitas alegrias.

Câncer

Arcanjo Miguel é o protetor do seu signo, amigo Câncer, isso significa que você é muito profissional nos projetos e sempre alcança o sucesso. A recomendação que no dia 27 de janeiro você invoque o Arcanjo Miguel e peça-lhe o que tanto deseja, principalmente em termos de trabalho e problemas sentimentais, verá que em breve seu pedido será atendido. Durante esse fim de semana você terá muita energia boa ao seu lado, apenas procure não falar sobre suas conquistas e planos futuros para não se encher de inveja.

Com informações do site Nueva Mujer