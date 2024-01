Unhas limpas: a tendência de 2024 que reinventa a francesinha, é minimalista e elegante

As tendências de 2024 chegaram com tudo, pois entre a moda coquete e as unhas limpas, temos muitas alternativas para reinventar nossa imagem.

As ‘clean nails’ ou em português ‘unhas limpas’ se referem aos acabamentos e cores que as compõem, porque a naturalidade é a nova máxima. “Criam um look perfeito que combina com todas as nossas roupas, conferindo uma imagem rejuvenescedora e limpa”, diz a definição fornecida pela Vogue.

Daí deriva o seu nome e a loucura que muitas pessoas sentem por elas, já que se encaixam perfeitamente em todas as idades e estilos de vida. “São unhas impecáveis que se assemelham ao tom da pele com cores de unhas muito naturais, até mesmo transparentes, mas com um brilho sutil”, acrescentam.

Assim são as ‘clean nails’, a tendência de 2024 que está arrasando

Se você já está pensando em se juntar ao grupo de amantes das unhas limpas, você deve saber que são usadas unhas de tamanho médio ou curto. Os comprimentos mais longos não estão convidados para a festa. Além disso, elas devem estar perfeitamente iguais no lixamento, nada de formas pontiagudas ou em formato de amêndoa.

Em conclusão, o minimalismo pede que a forma da unha esteja muito bem cuidada e assim vai se destacar sem a necessidade de incorporar maiores detalhes ou ter cores excêntricas.

Precisamente, sobre a gama de cores, os especialistas destacam que são usados “sempre em tons rosados, puffy peach e tons nude semitransparentes e empoeirados. Elegante, discreto e simplesmente sublime”. Poderíamos dizer que está muito alinhado com a corrente coquete, que busca o romantismo e a feminilidade de forma mais clássica.

“É um tipo de manicure muito mais fácil de manter em casa, já que com tons escuros é mais fácil detectar uma imperfeição ou o crescimento natural da unha. A desvantagem é, sem dúvida, para as amantes de tons escuros, que terão mais dificuldade em se beneficiar desses tons se não estiverem acostumadas”, concluem.