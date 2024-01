Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Confira quais são:

Áries – Cartas 3 e 20

Cuidado com as tentações. O passado pode parecer bonito quando visto no presente, mas é importante lembrar do quanto ele também fez chorar e trouxe dificuldades. A vida é pra frente!

Touro – Cartas 18 e 23

Uma notícia esperada agora ou no passado irá chegar e será de longe. É hora de comemorar porque vem coisa boa.

Gêmeos – Cartas 12 e 33

Cuidado com quem chega com um punhal escondido para ganhar sua simpatia e entrar na sua casa ou intimidade. Atenção com as companhias.

Câncer – Cartas 25 e 13

Redobra a atenção e cautela com pessoas, principalmente de energia feminina, que podem cometer algum tipo de traição ao entrar em sua vida ou na de quem ama.