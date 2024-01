Os signos que superam o passado até o fim de janeiro de 2024

O primeiro mês de 2024 terminará em breve, mas alguns signos do zodíaco ainda encontram tempo para superar o passado.

Confira quais são:

Gêmeos

Velhos medos ficam no passado e isso ajudará a atrair muita coisa boa para expandir sua vida. Permita que a coragem tome conta e se comunique, priorizando as relações e ficando mais com companhias que valem a pena. Conversas e curas podem chegar com tudo.

Câncer

A vida o fortalece e o passado pode ser superado de vez. É hora de viver novas paixões e objetivos para assim evoluir em muitas áreas da vida, inclusive quando se trata de aspectos financeiros. Os resultados serão melhores agora.

Leão

Toda a transformação chega em sua vida e muita limpeza pode acontecer. É hora de sair das sombras e voltar a ter a coragem de se destacar. Padrões antigos acabam e isso o ajuda a entrar em uma frequência mais positiva para criar seu espaço no mundo.