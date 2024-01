Mechas mixlight: o modelo mais eficaz e glamouroso para rejuvenescer em 2024

Depois de conhecer as ‘face framing’, as ‘balayage’ e ‘ombré’, não esperávamos a irrupção nas tendências das mechas mixlight, as quais estão ganhando muita popularidade no início de 2024.

Trata-se da última reinvenção das técnicas capilares em busca de efeitos naturais e que iluminem o rosto, nos fazendo parecer jovens e radiantes.

O que são as mechas mixlight e como estão sendo usadas em 2024?

De acordo com uma definição fornecida pela Elle, as mechas mixlight são uma nova técnica "que funciona tanto em bases claras como em bases escuras e é personalizada de acordo com o corte", portanto, cada pessoa terá um acabamento diferente.

É a combinação de duas maneiras de tingir o cabelo, com o objetivo de criar pontos de luz como um acabamento de sol de forma estratégica. Dependendo do tipo de corte, iremos realçar mais a parte de cima ou o interior e podemos trabalhar com vários tipos de tons: quentes, dourados, marrons mais frios, entre outros.

Ou seja, eles proporcionam uma sensação de volume e movimento, mas sem deixar de lado a simplicidade que faz parecer que nosso cabelo sempre esteve naturalmente assim.

Seus tons são muito atraentes e podem ser usados ​​em cabelos lisos, suaves ou cacheados. O cabelo deve estar saudável, pois a cor será degradada com cuidado para iluminar sob um efeito fundido.

“Nas mechas mixlight, por exemplo, pode-se acentuar mais nas sobreposições para brincar com a profundidade do corte ou enquadrar o rosto com um toque de luz. Uma técnica entre balayage e brilho, que tem cativado mais neste 2024 entre as tendências”.

Se você está se perguntando sobre tons de tinturas específicas, os especialistas apontam que estão em alta os tons de cobre, loiro manteiga, loiro areia de praia, mel e vermelho carmesim muito sensual.