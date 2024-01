Cortes de cabelo curto: 10 estilos que valorizam e deixam mais jovens mulheres de 60 anos

Quando se chega aos 60 anos, busca-se cortes que favoreçam e tenham o inegável efeito rejuvenescedor. Mas, o mais importante de tudo é que você se sinta confortável e bonita.

Não existe uma regra que diga que o cabelo curto é melhor que o longo nessa idade, tudo depende das características faciais, cor e penteado e, é claro, do estilo de vestir de cada pessoa para avaliar qual é o estilo de corte que nos favorece.

O que é certo é que o cabelo longo mal arrumado pode nos fazer parecer mais velhos.

Estes 10 estilos curtos vão te deixar com um visual fresco e confortável.

Corte Pixie

O pixie é um corte extremo e descontraído que é muito favorecedor, ideal para cabelos finos e pouco densos. O cabelo dos lados é quase tão comprido quanto a parte de cima, o que nos dá um equilíbrio nos volumes muito elegante.

Corte Bob em camadas

Uma aposta segura se você não está convencida em usar o cabelo muito curto. Este corte bob em camadas é muito favorecedor; dá volume enquanto suaviza os traços do rosto. Lembre-se de que usar um tom de cabelo muito claro requer um pouco de maquiagem para evitar que o rosto pareça plano. O segredo desse corte está em não deixá-lo muito marcado e desarrumá-lo com o secador no final para criar essa bagunça natural que rejuvenesce tanto.

Corte Bob

O corte bob é um estilo muito elegante e feminino, sem riscos, já que o comprimento da nuca enquadra o rosto, algo que é muito favorecedor a partir de uma certa idade.

Corte Bob com franja

Não poderia faltar um bob liso com franja ideal para aqueles que gostam de estar penteados. Ligeiramente em camadas na parte do meio para criar um pouco de movimento nos cabelos, e uma franja reta, mas não muito densa, que deixa parte da testa à mostra, dando mais frescor ao corte.

Corte Pixie ondulado

Está com sorte se você tem cabelo ondulado ou encaracolado, especialmente se tem cabelo fino. Com este penteado, você conseguirá que o cabelo tenha mais volume e, visualmente, pareça ter mais quantidade. Tudo isso sem nenhum esforço.

Corte Micro bob

Um corte clássico e elegante com ondas marcadas no meio e nas pontas. Laterais na altura da mandíbula que emolduram as maçãs do rosto e suavizam os traços. A nuca é ligeiramente mais longa para estilizar o corte.

Corte Pixie clássico

Todo um clássico em cabelo curto e, no entanto, o corte de cabelo pixie continua a ser um dos cortes mais versáteis, apesar de ser curto. Muito escalado, mantendo a parte de cima ligeiramente mais longa do que os lados e a nuca. Fica maravilhosamente bem com cabelo ondulado ou encaracolado. Embora com cabelo liso e despenteado com um pouco de cera, fica divino.

Corte Pixie muito curto

Um dos cortes mais elegantes e favorecedores, se suas características permitirem. Um corte curto descontraído para as mais ousadas. Fácil de pentear, em dois minutos você terá o penteado pronto; no entanto, esse corte requer manutenção contínua se você quiser mantê-lo sempre bem.

Corte Bixie

Um corte entre o bob e o pixie. O corte de cabelo bixie é um corte feminino e muito jovial. Afina especialmente os rostos redondos e é muito confortável de usar com ondas naturais. Se retirarmos os lados atrás das orelhas, ele se transforma em um pixie.

Corte Pixie punk

Aqui temos um pixie estiloso e divertido. Um corte que garanto que vai te fazer parecer mais jovem. Muito curto nas laterais e longo na parte de cima. Além disso, esse corte é muito versátil, pois você poderá variar de visual quantas vezes quiser. Liso e jogado para o lado, com cachos feitos com babyliss, você até poderá fazer uma trança embutida na parte de cima.