As revelações do tarot que chegam para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quinta, 25 de janeiro.

LEÃO

A sua relação amorosa estará no centro para que não fique invisível como aquela cadeira descolorida que está encostada na parede. Seria uma pena abrir a porta de casa com infinita relutância, sufocar a paixão, esquecer sobre a proximidade, a solidariedade e o abraço. E passar para os dias normais, para as obrigações intermináveis que aumentam a ausência, para o vazio que entristece.

VIRGEM

De acordo com o Oito de Espadas do Tarot, você se arrepende de julgamentos severos sobre as pessoas que faz sem pensar. Às vezes ele está certo, outras vezes está errado e então percebe que suas avaliações são infundadas, são preconceitos que lançam mantos de dúvidas. Terá o cuidado, então, de se referir às pessoas. Deixará os fatos falarem, os fatos são eloqüentes.

LIBRA

Se está certo ou errado, isso não importa. Trata-se de você se distanciar de algumas pessoas com quem você não compartilha o sentido da vida. Conversas sobre diversos temas tornaram-se muito difíceis, quase impossíveis, não conseguia encontrar o que dizer, qualquer pequena observação levantava poeira, sempre gerava atritos intransigentes e críticas a tudo pelas lentes da rejeição.

ESCORPIÃO

Aproveite o momento para refletir, mudar aspectos da sua vida que lhe permitam ver claramente o caminho que deve seguir. É hora de enfrentar os problemas com seu parceiro, você não pode mais virar as costas para ele. A perseverança será sua principal arma, se você realmente deseja que o relacionamento dê certo.

Com informações do site El Espectador