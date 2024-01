As revelações do tarot que chegam para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta quinta, 25 de janeiro.

ÁRIES

Da janela você vê os mesmos prédios do bairro, uns mais sujos que outros, as telhas de barro da casa antiga e as mesmas pessoas que abrem e fecham as janelas. Tudo permanece igual. Não tem sido difícil para você adotar uma disciplina rígida que, além de restrições e sacrifícios, lhe permitirá atingir seus objetivos, conforme anunciado pelo Ás de Ouros, seu primeiro arcano.

TOURO

Você pensa sobre o passado.. Lembre-se de rostos, lugares, cheiros, longas conversas, do mar, do seu barulho, do nascer do sol em terras frias e em terras quentes, da chegada da noite, do carrossel de pequenas alegrias. Também é bom lembrar de diversas preocupações vãs com coisas que nunca aconteceram. Às vezes acha que deveria ter aproveitado mais. Seu passado é importante, é um impulso vital para continuar.

GÊMEOS

Você não seguirá o exemplo dos eternos buscadores de brigas. Sua distância desses personagens é total. Às vezes para evitar conflitos ele não fala nada e os lutadores profissionais fazem o seu trabalho. Essa semana vai se opor ao que não gosta, vai estabelecer limites, vai se defender. E quando a polêmica aumentar e começarem os maus modos e a gritaria, ele dirá com calma que as coisas não são assim, nada se resolve assim.

CÂNCER

A fórmula para fazer bem o seu trabalho é confiar que a criatividade é uma fonte inesgotável. Você continuará tendo ideias originais que não passarão despercebidas, não se repetirá como um disco quebrado, não cairá na superficialidade, suas palavras serão brilhantes e convincentes. Você precisava de tempo para acordar; fluirá novamente após a pausa.

