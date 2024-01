As mensagens reveladoras do horóscopo chinês para 2024

Rato

Anos: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Os nascidos no ano do Rato tendem a ser pessoas muito habilidosas e inteligentes. Possuem bastante engenhosidade e são capazes de se adaptar rapidamente a situações muito diversas, demonstrando grande versatilidade.

Também tendem a ser muito sensíveis e empáticos. Sabem como se colocar no lugar um do outro. Embora isso não os impeça de serem um tanto teimosos no que diz respeito à sua opinião. E se falamos de dinheiro, como você provavelmente já deve ter adivinhado, são bastante poupadores. Tanto que podem parecer um tanto mesquinhos.

Boi

Anos: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

O boi no horóscopo chinês é o signo mais trabalhador. As pessoas nascidas neste ano são confiáveis, responsáveis, inteligentes e fortes. Não medem esforços para conseguir o que desejam, sem esperar nenhum elogio em troca.

Além disso, tendem a ser muito sinceros, sem que isso os impeça de serem discretos. E o Boi não gosta de ser o centro das atenções. Nunca. Isso às vezes significa que seus talentos são ofuscados. Mas no final, graças ao seu esforço e perseverança, você acabará recebendo o reconhecimento que merece pelo seu trabalho árduo em todas as áreas da sua vida.

Tigre

Anos: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

O Tigre no horóscopo chinês é uma criatura ativa e corajosa por natureza. Diante dos desafios, as pessoas nascidas neste ano crescem. A aventura é uma parte natural de suas vidas.

É raro ver um Tigre cansado, pois transborda energia. Suas emoções também são muito ricas e variadas. É muito difícil ficar entediado se você faz parte da vida de um Tigre. Embora essa energia nem sempre seja positiva. Às vezes, este signo pode tomar decisões impulsivas. São imprevisíveis e difíceis de controlar.

Coelho

Anos: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

De todos os signos do horóscopo chinês, o Coelho é o mais sincero de todos. O que ele diz e faz é sempre transparente. E é por isso que exigem que os outros sejam tratados com a mesma honestidade.

O coelho também é amigável por natureza. E esse comportamento educado pode fazer com que pareçam muito fracos ou moles. Mas por trás dessa aparência calma e controlada estão uma força e uma confiança indestrutíveis.

Dragão

Anos: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

O Dragão, que coroa este ano de 2024, é o animal mais forte e honrado do horóscopo chinês. A sua atitude independente perante a vida faz deles um dos signos mais especiais.

Sempre desejam o amor e o apoio dos outros, mas não permitem que isso domine suas vidas. Porque o Dragão acredita que só com esforço se consegue chegar ao topo. É por isso que as suas melhores armas são a coragem, a inteligência e a tenacidade. O Dragão não tem medo de desafios e está disposto a assumir certos riscos com confiança e entusiasmo se achar necessário.

Cobra

Anos: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Os nascidos no ano da Cobra tendem a ser pessoas com uma intuição poderosa. É apenas uma pequena consequência de uma mente profunda e complexa.

No amor, este signo se entrega de todo o coração. Por possuir grande inteligência, seu senso de humor é parte inseparável de sua personalidade. E faz isso sem perder um centímetro de sofisticação. Além disso, não são especialmente falantes e não pensam muito nos assuntos do dia a dia.

Cavalo

Anos: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

O Cavalo é um signo livre, que deseja com toda a alma encontrar um espaço onde possa ser ele mesmo. Transbordam de energia, às vezes mais do que seria aconselhável.

Tudo isso significa que as pessoas nascidas no ano do Cavalo tendem a ser muito atléticas e bons alunos. Com tudo isso, enfrentam seus sonhos com fé inabalável e imensa esperança, permitindo-lhes persegui-los até o fim. Não querem fama ou riqueza, apenas felicidade.

Cabra

Anos: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Dentro do horóscopo chinês, a Cabra é considerada um animal altruísta e amoroso . Portanto, os nascidos neste ano sempre têm os outros em mente, mesmo que isso os faça ir contra os seus próprios interesses.

O que mais os diferencia é a capacidade de seguir em frente apesar dos obstáculos que aparecem em seu caminho. E sua gentileza e gentileza naturais podem enganar quem acabou de conhecer a Cabra, mas por dentro ele é mais forte e resistente do que qualquer outro signo.

Macaco

Anos: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Os nascidos no ano do Macaco são, por natureza, grandes brincalhões. São felizes e parecem ter nascido com a sorte ao seu lado, pois se sentem capazes de realizar tudo o que se propõem.

Para isso, possuem grandes dons, como a inteligência , que é sua característica mais marcante. É comum que os nascidos no ano do Macaco recebam muitos elogios e prêmios quando crianças. Quando chegam à idade adulta, não lhes é difícil crescer profissionalmente e tornar-se líderes de qualquer projeto que proponham.

Galo

Anos: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Os nascidos no ano do Galo tendem a ser pessoas muito complexas. Embora por fora pareçam fortes e independentes, dependem muito da validação de seus entes queridos.

Tendem a ser pessoas responsáveis, muito sérias no seu trabalho, dedicadas na hora de agir. Também são bastante diretos, por isso não hesitam em criticar abertamente o que consideram inadequado. E o galo pode tornar-se terrivelmente perfeccionista.

Cachorro

Anos: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

As pessoas nascidas no ano do cachorro tendem a ser, por natureza, gentis, leais e muito honestas. Embora isso não signifique que sejam cautelosos e prudentes em cada passo que dão na vida.

Seu forte senso de lealdade e sinceridade torna-os fáceis de conviver, de modo que seus relacionamentos costumam ser muito poderosos. Tudo isso os torna capazes de fazer qualquer coisa por aqueles de quem gostam. Eles nunca abandonarão sua família, seus amigos ou colegas de trabalho.

Porco

Anos: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

O signo do Porco no horóscopo chinês é um dos mais curiosos. Não apenas têm uma personalidade naturalmente bela, mas também são abençoados com o dom da boa sorte.

É raro encontrar Porcos em espaços lotados, pois eles não se sentem confortáveis no meio da multidão e não tendem a se destacar muito. São muito realistas, sempre com os pés no chão. E o objetivo dele não é falar por falar, mas agir o mais rápido possível.

Com informações do site Lecturas