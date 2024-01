5 perfumes inspirados na tendência ‘coquete’ que rejuvenescem e são os favoritos das famosas

Os laços, fitas, laços, a cor rosa, o feminino e coquete, chegaram em 2024 para arrasar. É a tendência ‘coquete’ que está ganhando cada vez mais espaço no mundo.

Da gama de perfumes, também há aqueles que são ditos pertencer à tendência ‘coquete’, então o rosa pinta novamente o mundo, mas não ao estilo Barbie, mas sim ao estilo ballet.

Se quiser continuar na moda rosa, esta lista de 5 perfumes ‘coquete’ é para você:

Devotion de Dolce & Gabbana

Se houver um perfume que nos incita a explorar nossa feminilidade e sensualidade ao máximo, é a nova fragrância da Dolce & Gabbana. Esta fragrância combina a flor de laranjeira e cítricos confitados, replicando um delicioso panettone italiano. Além disso, seu elegante frasco retangular com detalhes dourados combina perfeitamente com a tonalidade rosa do perfume.

O sagrado coração que se destaca no centro não é por acaso; trata-se de um design inspirado no restante da coleção da maison, e que sem dúvida, grita ‘coquettecore’ a quilômetros de distância.

Irresistible de Givenchy

Com um frasco luminoso em forma de prisma, que reflete um líquido rosa no interior, esta fragrância é tão irresistível quanto o estilo coquete. Entre suas notas de saída, encontra-se o suave aroma de pera e absoluto de Hibisco do Equador e Peru, juntamente com uma nota de rosas da Turquia no coração, e notas de almíscar.

Rose Pompon de Goutal

Para evocar todas as vibes girly, nada como uma essência picante e ácida, que misture a pimenta rosa, a groselha negra e a framboesa. Além disso, para fechar com chave de ouro, um toque de madeira de cedro e patchouli elevarão o seu look de beleza.

Chance Eau Tendre da Chanel

Assim como a tendência coquete é inspirada no estilo classy que nos envolve em um ambiente romântico e vintage, a coleção Chance Eau Tendre da Chanel também é. Trata-se de uma essência floral-frutada onde se funde o acorde de grapefruit-quince verde e frutado, a suavidade do jasmim e os almíscares brancos, resultando em uma fragrância repleta de ternura e delicadeza.

Red Roses de Colônia

Esta fragrância viciante, inspirada na essência de um romance moderno, criada com os sete tipos mais requintados de rosas do mundo, é outra forma de evocar o estilo coquete. A mistura de rosas se funde com um toque de folhas de violeta, limão e hortelã, criando uma essência requintada que se conectará com sua energia feminina.