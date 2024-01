5 perfumes femininos que vão renovar sua aparência e te transportar para a eterna juventude

Light Blue de Dolce & Gabbana

É uma fragrância fresca e cítrica que evoca a costa italiana. Também consegue transmitir uma sensação de vitalidade e muita energia. As notas de saída são limão siciliano, maçã, cedro e campânula; o coração é de bambu, jasmim e rosa branca; e o fundo é de cedro, almíscar e âmbar.

La Vie Est Belle da Lancôme

É um perfume doce e luminoso que transmite sensação de positividade e otimismo. Tem aquele toque que faz seus usuários se sentirem jovens de coração. Suas notas de saída são groselhas negras e pera; com um coração de íris, jasmim e flor de laranjeira; e termina com praliné, baunilha, patchouli e fava tonka.

Candy de Prada

É um perfume muito brincalhão e divertido que evoca a doçura da infância, criando assim uma sensação de frescor e leveza. A saída é caramelo; o coração são notas talcadas e almíscar; enquanto o fundo é benjoim e baunilha.

Flowerbomb de Victor & Rolf

Tem uma mistura de flores e doçura. É uma sensação de emoção e vitalidade, criando uma experiência olfativa única. As notas de saída são chá, bergamota e osmanto (oliveira cheirosa); as do coração são orquídea, jasmim, rosa, frésia e flor de laranjeira africana; e no fundo patchouli, almíscar e baunilha.

Tags