5 looks confortáveis e estilosos para viagens aéreas

Janeiro é um mês de férias para muitos, e com o Carnaval se aproximando em Fevereiro, o tema de viajar continua sendo muito relevante. Além de ter uma mala prática e bonita, escolher um bom look para viajar é crucial. Pense em uma produção confortável e estilosa para acompanhá-lo durante as horas de trajeto, seja de avião, carro ou ônibus.

1. Combo infalível: regata + calça de moletom

Foto: @haileybieber (Reprodução)

O combo regata + calça de moletom é à prova de erros. É ideal para viagens a lugares mais quentes, especialmente se você vai passar muitas horas sentado.

2. Elegância em conjunto: moletom com blazer

Foto: @badgalriri (Reprodução)

O conjunto de moletom é sinônimo de aerolook. Adicione um toque de elegância colocando um blazer por cima, deixando a combinação ainda mais estilosa.

3. Street e cool: colete + calça cargo

Foto: @juliette (Reprodução)

O colete do momento ganha um toque street e cool quando combinado com uma calça cargo, proporcionando conforto e estilo. Perfeito para quem precisa estar pronta para o primeiro compromisso da viagem assim que chegar.

4. Simples e estiloso: t-shirt + calça jogger

Foto: @alessandraambrosio (Reprodução)

Alessandra Ambrósio sabe que uma combinação de t-shirt + calça jogger garante muito estilo e conforto para o aerolook. Uma escolha certeira para qualquer viagem.

5. Grande e confortável: look de Bella Hadid para viagens leves

Foto: @bellahadid (Reprodução)

A produção de Bella Hadid é ideal para quem gosta de levar uma bolsa grande a bordo ou prefere viajar apenas com uma mala de mão. Para isso, peças super confortáveis, como moletom ou itens de malha, são fundamentais.

Fonte: Steal The Look

