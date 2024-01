Você sabia? É assim que você deve usar seus sapatos de acordo com o Feng Shui para atrair abundância e boa sorte

De acordo com o Feng Shui, os sapatos são receptores de energia em movimento, por isso são fundamentais para ter boa sorte e prosperidade em nossa vida.

Não podemos ignorar detalhes importantes a respeito, como como usá-los, onde guardá-los e até que rituais podem ser incorporados para extrair o máximo potencial que eles têm em cada passo que damos.

Veja como você deve usar seus sapatos de acordo com o Feng Shui

Se por aí se diz que a sorte vem ao pisar com o pé direito, podemos entender que os sapatos e esta área do nosso corpo em geral têm muita influência de acordo com o Feng Shui.

A maneira correta de usá-los para atrair sucesso financeiro é que estejam completamente limpos e em bom estado. Caso contrário, apenas manifestarão escassez.

Os sapatos têm nossa energia (Foto: Unsplash)

Cada vez que entrar em sua casa, você deve colocar os sapatos com a ponta para dentro, porque é o lugar onde você quer que a riqueza flua, e eles nunca devem obstruir o caminho, de acordo com o ‘Soy Carmín’.

Da mesma forma, você pode fazer um ritual com talco para os pés e folhas secas de hortelã e alecrim, que são consideradas plantas de boa sorte. Coloque as plantas trituradas com o talco em um recipiente e agite para misturar bem tudo e este será o amuleto da sorte que você poderá usar todos os dias nos calçados.

Os sapatos sempre devem estar impecáveis e em ordem no armário Foto de Pixabay

Sobre o armazenamento, é fundamental colocar os sapatos em uma prateleira, com a ponta voltada para a frente e a parte de trás para a parede. Atribuir um espaço para cada par e evitar empilhá-los para manter a harmonia energética. Também pode ser dentro das caixas originais, mas nunca debaixo da cama onde você dorme.